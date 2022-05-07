Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? "Stres kırığı var"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Koç, 17 yaşındaki oyuncu Arda Güler'in sezonu kapattığını söyledi. Koç, "Arda Güler sezonu kapattı. Fazla antrenmandan stres sorunu oldu. 3-4 haftalık bir şey" ifadeleri kullandı.

"3 aylık bir süreci kapsıyor"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Arda Güler’in kalça kasık bölgesinde devam eden ağrıları nedeniyle pelvik bölgeye yönelik çekilen MR’ına göre sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptandığı açıklanmıştı.

Konuyla ilgili Yeni Şafak Spor Servisi'ne açıklamalarda bulunan Spor Cerrahi Uzmanı Mustafa Tekkeşin, Arda Güler'in sakatlığının 3 aylık bir süreci kapsadığını söyledi. Tekkeşin, "Bu bir stres kırığı kemikte. Stres kırığının iyileşmesi için spor istirahati gerekiyor bir buçuk ay. Bu 1.5 aylık spor istirahati demek, ciddi bir kondisyon kaybı demek. Onun kondisyonunu yerine getirmek için rehabilitasyon çalışmaları da 1.5 ay süreceği için, 3 aylık bir süreci kapsıyor. Sezonu da kapatmış oluyor" ifadelerini kullandı.

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"Süngerimsi kemiğin kırılması"

Sakatlığını oluşması ve tedavi süreci hakkında da sorularımıza yanıt veren Mustafa Tekkeşin, "Sakatlığını nedeni yanlış bir hareketten dolayı olabilir. Çok çalışmadan olabilir. Kondisyon üzerine bir çalışma da olabilir. Merdivenden inerken birden ayağı kaydı ve çift merdiven atladı. Kalçasının üzerine yük bindi o da olabilir. Kemikteki stres kırığı dediğimiz şey, kemiğin içindeki ödem ve oradaki süngerimsi kemiğin kırığı anlamına gelir. Sert kemikte kırık yok yani yürüyebilir, tuvalete gidebilir, gezebilir ama spor yapamaz. Spor yaparsa o beslenme bozukluğuna bağlı olarak kemik iliği reaksiyonu daha da artar. Zaten oynatmaz, koşturmaz.

"Süre azalabilir"

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İyi bir rehabilitasyon çalışmasıyla, oyuncunun sahaya dönüş süresinin kısalabileceğini ifade eden Tekkeşin, "Spor yapmama süresi 6 hafta. Biz bu 6 haftayı, 3 haftaya düşürebiliyoruz. Rehabilitasyonu erken başlatıyoruz, fizyoterapi yapıyoruz. Sağlam bir futbolcunun iyi bir rehabilitasyon programıyla yetişmesi bile en erken 6-8 hafta arasında olur. Sen oyuncuyu koşturamazsın ama kas gücünü kaybetmemesi için yüzdürürsün. Bir takım takviyeler yaparsın ama oyuncu koşmazsa kondisyon kaybeder" dedi.

"Avrupa Şampiyonası'nı kaçırması gerekiyor"

17 Mayıs'ta oynanacak olan U17 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Arda Güler'in oynayamayacağını söyleyen Spor Cerrahi Uzmanı Mustafa Tekkeşin, "Avrupa Şampiyonası'nı kaçırmış olacak. Yani kaçırması gerekiyor. Kaçırmazsa, ağrı kesici alır maç yaparsa, sakatlığı artar. Başına başka bir iş gelir. Futbol hayatıyla ilgili bir sıkıntı yaşar. Oyuncu oynamak ister kaçırmak istemez ama sakatlığını arttırır. 3 ayda iyileşecek oyuncu daha da geç iyileşir. Yapılması gereken şey onun iyi bir şekilde spor istirahati yaptırmak ve arkasına iyi bir rehabilitasyonla en hızlı şekilde futbol hayatına geri döndürmek" dedi.

SPOR Ali Koç açıkladı: Fenerbahçeli futbolcu sezonu kapattı



