Arda Güler yeni forma numarasıyla tarihe geçti

Fenerbahçe'de 17 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler, Kasımpaşa maçında göz kamaştırdı. Genç oyuncu, ikinci yarıda girdiği mücadelede attığı iki golle sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.

Karşılaşma sonunda Jorge Jesus'un takdirini kazanan futbolcu, Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu tribüne giderek kendisine gösterilen desteğe alkışlarla karşılık verdi.

Arda Güler, geçtiğimiz sezon da sonradan girdiği maçlarda skor üretmiş ve sergilediği performansla dikkat çekmişti.

Tarihe geçen istatistik

Arda Güler, Opta’nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08’den bu yana 5 Süper Lig golüne en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu (17 yaş 171 gün).