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Spor

Arda Güler'e büyük onur: 100 kişilik listedeki tek Türk futbolcu oldu

Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, Avrupa'nın en iyi genç futbolcusuna verilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülüne aday gösterildi.

14:18 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Arda Güler listeye 78. sıradan girdi.

Arda Güler listeye 78. sıradan girdi.

İtalyan Tuttosport gazetesinin her yıl 21 yaş altı oyuncular için düzenlediği Golden Boy ödülü adayları belli oldu.


Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler de listede kendisine yer buldu. 78. sıradan aday gösterilen Arda, listedeki tek Türk futbolcu oldu.


100 kişilik aday listesinde Jamal Musiala, Jude Bellingham ve Antonio Silva gibi isimler de yer aldı.


Golden Boy ödülünü daha önce Kylian Mbappe, Joao Felix ve Erling Haaland gibi yıldızlar kazanmıştı.















#Fenerbahçe
#Arda Güler
#Golden Boy
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