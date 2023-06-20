Arda Güler'e büyük onur: 100 kişilik listedeki tek Türk futbolcu oldu

İtalyan Tuttosport gazetesinin her yıl 21 yaş altı oyuncular için düzenlediği Golden Boy ödülü adayları belli oldu.





Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler de listede kendisine yer buldu. 78. sıradan aday gösterilen Arda, listedeki tek Türk futbolcu oldu.





100 kişilik aday listesinde Jamal Musiala, Jude Bellingham ve Antonio Silva gibi isimler de yer aldı.





Golden Boy ödülünü daha önce Kylian Mbappe, Joao Felix ve Erling Haaland gibi yıldızlar kazanmıştı.





















Arda Güler'den Galler kalesine füze 🚀pic.twitter.com/zvOXVLx3tc — SPOR (@yenisafakspor) June 19, 2023



































