Arda Güler'e büyük onur

Arda Güler'e büyük onur

18:04 25/03/2026, Çarşamba
G: 25/03/2026, Çarşamba
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 28. hafta maçında, Real Madrid ile Elche takımları Madrid’deki Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Real Madrid takımının futbolcusu Arda Güler de forma giydi.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 28. hafta maçında, Real Madrid ile Elche takımları Madrid’deki Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Real Madrid takımının futbolcusu Arda Güler de forma giydi.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 28. haftasında Elche'ye attığı gol, mart ayının golü seçildi.

La Liga'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun attığı golün Bernabeu Stadı'nda ayakta alkışlandığı belirtilerek, "Hem isabetliliği hem de cesaretiyle öne çıkarak sezonun en muhteşem gollerinden biri oldu." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid'in sahasında Elche'yi 4-1 yendiği maçın 89. dakikasında Arda Güler, Elche kalecisi Matias Dituro'nun öne çıktığını görünce kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre mesafeden fileleri havalandırmıştı.


