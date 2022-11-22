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Dünya devleri Arda Güler'in peşinde

Teknik direktör İrfan Buz, Fenerbahçeli Arda Güler'in peşinde olan kulüpleri açıkladı. Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Liverpool'un Arda'yı takip ettiğini belirten Buz, bu takımların dışında da genç oyuncuyu isteyen kulüpler olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Arda Güleri hangi takımlar istiyor?
Arda Güler, Çekya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

A Milli Takım forması giyme başarısı gösteren Fenerbahçeli Arda Güler'in talipleri artıyor.

Avrupa'nın dev kulüpleri 17 yaşındaki futbolcuyu gündeme aldı. Genç oyuncunun Premier Lig ve Bundesliga'dan talipleri olduğu öğrenildi.

"Bayern, Dormtund, Liverpool..."

Almanya doğumlu teknik adam İrfan Buz, Arda Güler'i isteyen kulüpleri açıkladı.

Radyospor'a konuşan Buz, "Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un dışında da onu takip eden Alman takımları var. Bunları bizzat bu kulüplerde çalışan arkadaşlarımdan öğrendim. Stuttgart'tan, Bayern Münih'e ve Borussia Dortmund'a kadar bütün kulüpler Arda'nın üzerinde çok duruyorlar. Liverpool dışında da onu isteyen Premier Lig kulüplerinin olduğunu duydum'' dedi.

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 13 maçta 3 gol atıp 1 de asist kaydetti.
Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 13 maçta 3 gol atıp 1 de asist kaydetti.

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