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Türk incisi Arda Güler

İspanyol basınından Fichajes.net'te yer alan haberde Fenerbahçelin genç yıldızı için "Türk incisi" olarak bahsedilirken Arda'nın Barcelona, Tottenham, PSG ve Napoli'nin yakın takibinde olduğu vurgulandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Güleri hangi takımlar istiyor?
Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 13 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler için İtalyan, İngiliz, Fransız ve İspanyol devleri sıraya girdi. Genç yıldızı İspanya'dan Barcelona, İngiltere'den Tottenham, Fransa'dan Paris Saint Germain ve İtalya'dan Napoli yakın takibe aldı.

İspanyol basınından Fichajes.net'te yer alan haberde genç oyuncudan "Türk incisi" olarak bahsedilirken, "Arda Güler, birkaç gündür transfer piyasasında ismi en çok geçen futbolculardan biri. Türk takımında sadece 305 dakika oynadı ama buna rağmen sansasyonel bir yeteneği var. Bu yeteneği sayesinde Avrupa'dan 4 büyük takım onunla ilgileniyor. Bunlardan biri Barcelona. Türk oyuncu, Xavi Hernandez'in takımının gelecekteki transferlerinden biri olabilir ve Fenerbahçe'deki gelişimi yakından takip ediliyor. Paris Saint-Germain de genç futbolcuyla yakından ilgileniyor. Arda çok forma giymese de Luis Campos'un dikkatini çekmeyi başardı. Fransız takımı gelecek dönem yakından izleyecek, İngiliz ekibi Tottenham da Arda Güler'i yakından takip eden takımlar arasında. Üzerine ciddi paralar yatırabilir" denildi.

Napoli vurgusu

Arda Güler transferinde Napoli'nin bir adım önde olduğu belirtilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

  • "Fenerbahçe de genç oyuncudan ekonomik anlamda iyi bir gelir elde etmek istiyor. İngiltere'den iyi bir teklif rotayı Tottenham'a çevirebilir. Bilindiği gibi Napoli de genç oyuncuyu izleyen takımlar arasında ve teknik direktör Spaletti'nin ana odağı. Napoli'nin bu konuda bir stratejisi var ve Fenerbahçe ile olan ikili ilişkilerinden dolayı bu transferde bir adım önde. Arda Güler, Luciano Spaletti'nin planlarına tam olarak uyuyor ve Napoli, bu transferi bitirmeye en yakın takım."

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