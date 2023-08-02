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Spor

Arda Güler'in sahalara dönüş süresi belli oldu

İspanyol basını Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler'in sakatlığının tahmin edilenden kısa süreceğini yazdı.

18:37 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arda Güler

Arda Güler

Fenerbahçe'den ayrılarak İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan ve idmanlardaki performansıyla kendisine hayran bırakan milli yıldız Arda Güler, yaşadığı sakatlık ile hayranları korkuttu.


İç menisküs sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in ABD kampından ayrılarak İspanya'ya dönen Arda Güler'in dönüşünün konuşulandan erken olması bekleniyor.


Daha önce 18 yaşındaki Türk yıldızın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti.


Çok daha erken dönecek


İspanyol basınında yer alan habere göre; genç futbolcunun sahalardan uzak kalacağı sürenin 2 ay olduğunu yazdı.


Milli oyuncunun eylül ayı sonunda oynayacak duruma gelmesinin planlandığı ifade edildi. Genç futbolcunun bıçak altına yatmayacak olması sevindirici bir gelişme olarak yorumlandı. İlk olarak 22 Temmuz'da sağ dizinden sakatlanan Arda Güler o günden sonra kontrollü olarak idmanlara çıkıyordu.



#Arda Güler
#Real Madrid
#Sakatlık
13 dakika önce
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