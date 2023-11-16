|
Spor

Arda Turan yediği cezalarla Türk spor tarihine geçti

Eyüpspor Teknik direktörü Arda Turan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun akreditasyon kartı talimatlarına rağmen, kartını görünür şekilde takmadığı için 5 kez Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Arda Turan bu sevklerinde 1'inde ikaz alırken, diğer 4 sevkinde toplamda 107 bin 250 TL para cezasına çarptırıldı.

11:12 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 11:16 - 16/11/2023 Perşembe
DHA
Arda Turan

Arda Turan

1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun TFF) akreditasyon talimatlarına uymadığı gerekçesiyle 12 haftada 5 kez Profesyonel PFDK'ya sevk edildi. Akreditasyon kartını görünür bir şekilde takmayan Arda Turan, 107 bin 250 TL para cezası aldı.


1'inci Lig'in ilk haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne konuk olunan karşılaşmada, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmayan Arda Turan, talimatlara aykırılık nedeniyle ilk ihtarını, yazılı olarak aldı.


İlk ceza 6'ncı haftanın ardından

Arda Turan, ilk cezasını ise 6'ncı haftada oynanan Ümraniyespor maçının ardından aldı. Akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna takmayan genç teknik adam, ikinci kural ihlalinin ardından 19 bin 500 TL para cezası ile cezalandırıldı.


Arda Turan, bir hafta sonra oynadıkları Sakaryaspor mücadelesinin ardından da yine aynı sebeple ceza aldı. Deplasmanda oynanan Sakaryaspor mücadelesinde akreditasyon kartını görünür şekilde takmayan Arda Turan, yine 19 bin 500 TL para cezasıyla karşı karşıya kaldı.


3'üncü ihlalin ardından ceza artıyor

Aldığı cezalardan uslanmayan ve kural ihlaline adeta kasıtlı olarak devam eden genç teknik adam, 8'inci haftada oynanan Bodrum FK mücadelesinin ardından da aynı sebeple PFDK'ya sevk edildi. Arda Turan, bu sevkin ardından 29 bin 250 TL para cezası aldı.


Genç teknik adam, ceza yedikçe kural ihlaline devam etti. 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Eyüpspor'un Bandırmaspor'u konuk ettiği karşılaşmada akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmayan Arda Turan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. PFDK, bu sevkin ardından Arda Turan'a 39 bin TL para cezası verdi.


12 haftada 5'inci kez kural ihlali yapan Arda Turan, sadece akreditasyon talimatlarına aykırı davranmaktan 107 bin 250 TL ceza yiyen ilk teknik adam olarak Türk spor tarihine geçti.









#Eyüpspor
#Arda Turan
#PFDK
#TFF
34 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
LGS örnek sorular ve çözümleri MEB tarafından yayımlandı: Sınava girecek 8. sınıflar bekliyordu