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Arda Turan'dan duygusal veda: Gözyaşlarına hakim olamadı

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve futbolu bırakabileceği belirtilen Arda Turan, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarının kendisi için çektiği videoları izleyince gözyaşlarına hakim olamadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turandan duygusal veda: Gözyaşlarına hakim olamadı
Arda Turan takım arkadaşlarının videolarını izlerken gözyaşlarını tutamadı.

Galatasaray'da Arda Turan'ın kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren ve futbola veda edebileceği aktarılan tecrübeli oyuncu, arkadaşlarının kendisi için çektiği videoları izledikten sonra gözyaşlarını tutamadı.

Arda Turan, taraftara veda edememesiyle ilgili ise, 'içten içe sevindim çünkü dayanamayabilirdim' ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu taraftara ise şu mesajı gönderdi;

  • "Bütün beraber yaşadıklarımız için, beni bütün yolculuğumda destekledikleri için sonsuz teşekkür ederim. Hepsine hakkım helaldir. Sağolsunlar beni hep tribünlerde desteklediler. Biliyorum ki kızdıkları zaman da beni çok sevdiklerindendi… Açıkçası muhteşem günler yaşadık. Seslerinin dolu dolu geldiği, en özel oyunculardan biri olduğumu biliyorum. Çünkü hep bunu hissetmişimdir. Çok güzeldi her şey onlarla çok teşekkür ederim."
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