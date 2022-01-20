Spor Arda Turandan kaybedilen Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken sözler
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Arda Turan'dan kaybedilen Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken sözler

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Turan, bulundukları durumun çok zor olduğunu söylerken 'utanmalıyız' ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turandan kaybedilen Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken sözler
Arda Turan - Galatasaray Kaptanı

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, Kasımpaşa yenilgisi sonrasında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Tecrübeli futbolcu bulundukları durumun çok zor olduğunu söylerken, "Bu durumdan utanmalıyız. Ben kendi adıma utanıyorum. Futbol kariyerimin en zor dönemindeyim!" dedi.

Arda Turan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • -"İşimiz çok zor. Çok zor durumdayız. Açıkçası bu durumdan çıkmak zorundayız. Ligde şampiyonluğu kaybettik, UEFA'ya kadar en iyi şekilde toparlanıp onu motivasyon kaynağı olarak almalıyız. Bulunduğumuz durum bize yakışmıyor, utanmalıyız. Utanıyorum."
  • -"Futbol kariyerimin en kötü günlerini yaşıyorum belki de..."
  • -"Belki kendi aramızda konuşarak olmuyor ama çıkıp mücadele etmeliyiz. Galatasaray forması çok değerli. Bu durumdan utanmalı ve daha çok çalışmalıyız. Bunu kimse hak etmiyor. Bu yaptığımız doğru değil."
  • -"Bir Galatasaray taraftarı olarak, kendi anne ve babamın telefonlarını dahi açmaya çekiniyorum."
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