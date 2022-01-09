Spor Arda Turandan tartışmalara neden olan görüntüsüyle ilgili açıklama "Ucuz popülizm"
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Arda Turan'dan tartışmalara neden olan görüntüsüyle ilgili açıklama: "Ucuz popülizm"

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, kilolu eleştirileri yapılan fotoğrafına ilişkin açıklama yaptı. Fotoğrafın farklı bir açıdan çekildiğini ifade eden tecrübeli futbolcu, fedakarlık yaparak sahaya çıktığını ve bundan sonra daha fazla çalışacağını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turandan tartışmalara neden olan görüntüsüyle ilgili açıklama: Ucuz popülizm
Arda Turan'ın GZT Giresunspor maçında çekilen fotoğrafı.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 20. haftasında GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta Arda Turan'ın çekilen bir görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, görüntü üzerinden 34 yaşındaki futbolcuya kilo aldığı yönünde eleştirilerde bulundu.

Arda Turan, bu eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi. Tecrübeli futbolcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

  • "Alışık olmadığımız zor günler geçiriyoruz. Çok üzgün olmakla beraber birtakım şeyleri paylaşma zamanının da geldiğini düşünüyorum. Ben Galatasaray konusunda her zaman duygusal oldum ama bazı fikirleri değiştirmenin ne kadar zor olduğunu hâlâ yaşayarak görüyorum.
  • Geçen sezon takımımız liderken de ben bazı insanlara göre hep, “el freni” olmuştum. Oysa tüm kariyeri, formasını giydiği takım fark etmeksizin, hemen her sezon şampiyonluk mücadelesi ile geçen biri olarak ben hep, büyük takımların topa hükmetme mantalitesini sahaya yansıtmaya çalışan bir oyuncu oldum. Biliyorum, bu fikirleri değiştirmek imkânsız. Ama bunlardan sinip, kaçmayacak bir karaktere sahip olduğumu bir kez daha herkese hatırlatmak istiyorum.
  • Ben Galatasaray için oynarken, rakibimi durdurmak adına yaptığım bir müdahalenin ardından sakatlandım. Kariyer sona erdirebilecek, geri dönüşü çok zor bir sakatlıktı. Ayağım alçıda geçirdiğim günler, ayağımın üzerine basmakta zorlandığım haftalar, düz koşu yapamadığım aylar oldu. Gece, gündüz geri dönebilmek için çok çalıştım. Ligde bu kadar arkada kalmış durumdayken, ağrılarımı tolere edebileceğimi düşündüğüm ilk anda, sağlık ekibimizden ve hocamdan izin alarak, takım arkadaşlarıma ve kulübüme yardım edebilmek için sahada oldum. Aylarca gösterilen tüm fedakârlığın, birlikte çalıştığım insanların gösterdiği büyük çabanın, emeğin sonucu; farklı bir açıdan çekilen bir fotoğraf neticesinde oluşturulan ucuz bir popülizm midir?
  • Hayır.
  • Bunun böyle olmadığını da herkese, tüm kariyerim boyunca yaptığım gibi çok çalışarak yeniden hatırlatacağım. Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım, bu genç takımın büyüme sürecinde bana ne zaman ihtiyaç duyulursa orada olacağım.
  • Ve hiç vazgeçmeyeceğim."

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