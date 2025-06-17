UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu kura çekimi yapıldı. Türk teknik adam Arda Turan'ın başına geçtiği Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in rakibi belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu kura çekimi yapıldı.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde 1. eleme turunda 16 takımın yer aldığı 8 eşleşme belli oldu.
Türk teknik adam Arda Turan'ın başına geçtiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 1. eleme turunda Finlandiya'dan Ilves Tampere ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda ilk maçlar 10 Temmuz, rövanşlar ise 17 Temmuz'da oynanacak.