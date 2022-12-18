Katar'da dev final: Arjantin-Fransa

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde bugün Arjantin ile Fransa karşılaşacak. Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Polonyalı Szyman Marciniak yönetecek.

22. kez düzenlen Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Katar 2022'ye son şampiyon unvanıyla gelen Fransa, başarısını tekrarlarsa üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak. Tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin de 36 yıllık özlemine son vererek armasına 3. Dünya Kupası yıldızını eklemek için sahaya çıkacak.

Arjantin, 1978'de Hollanda'yı 3-1, 1986'da da Almanya'yı 3-2 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı. Tarihin ilk Dünya Kupası'nda ev sahibi Uruguay'a finalde 4-2 kaybeden Tangocular, 1990 ve 2014'te de Almanya'ya, 1-0'lık skorlarla yenildi.

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Messi: Ben hazırım

Final karşılaşması Lionel Messi için Arjantin ile çıkacağı son Dünya Kupası maçı olacak. Messi, 171 maçta 96 gol atarken, 55 asist yaptı.

35 yaşındaki yıldız oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Ben hazırım. Haydi Arjantin" ifadelerini kullandı.

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Mbappe rekora doğru

Fransız golcü Kylian Mbappe, 23 yaşına rağmen ikinci Dünya Kupası finaline çıkacak.

Kupa tarihinde 9 golü olan Mbappe'nin, 24 maçta 16 golle zirvede yer alan Alman futbolcu Miroslav Klose'yi yakalaması zor görünmüyor.

SPOR Mbappe-Messi finali

Final yolu

Dünya Kupası'nda grup maçlarına 2-1'lik Suudi Arabistan şok yenilgisiyle başlayan Arjantin, Meksika ve Polonya'yı 2-0 mağlup ederek son 16 turuna çıktı. Son 16'da Avustralya'yı 2-1, çeyrek finalde Hollanda'yı penaltı atışlarıyla 4-3 deviren Tangocular, yarı finalde de Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla eledi.

Gruptaki ilk iki maçında Avustralya'yı 4-1, Danimarka'yı da 2-1 yenen Fransa ise tek yenilgisini Tunus'a 1-0 mağlup olarak aldı. Son 16 turunda Polonya'yı 3-1, çeyrek finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek eleyen Maviler, Fas'ı da yarı finalde 2-0'lık skorla geçti.

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Altın ayakkabı kimin olacak?

Son dünya şampiyonu Fransa ile 6. kez Dünya Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren Arjantin arasında oynanacak mücadelede gözler şüphesiz Kylian Mbappe ve Lionel Messi'nin üzerinde olacak. Final öncesinde turnuvanın en çok gol atan oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı Ödülü için de kıyasıya bir rekabet söz konusu.

Altın Ayakkabı için şu anda listenin en üst basamağında yer alan oyuncular, iki finalist takımın en özel isimleri. Final maçı öncesinde Mbappe ile Messi 5'er gol ile bu alanda ilk sırayı paylaşıyor. Messi ve Mbappe'yi takip eden isimler 4'er gol ile Olivier Giroud ve Julian Alvarez.

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Öte yandan final maçını Arjantin'in kazanması halinde Messi'nin; Fransa'nın kazanması durumunda ise Mbappe'nin turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazanması bekleniyor.

SPOR Messi mi Mbappe mi?





Arjantin-Fransa final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve 11'ler nasıl olacak?

STAT: Lusail

Lusail HAKEMLER: Szymon Marciniak, Pavvel Sokolnicki, Tomasz Listkievvicz (Polonya)

Szymon Marciniak, Pavvel Sokolnicki, Tomasz Listkievvicz (Polonya) SAAT: 18.00

18.00 YAYIN: TRT 1

TRT 1 ARJANTİN: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez.

Emiliano Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez. TEKNİK DİREKTÖR: Lionel Scaloni

Lionel Scaloni FRANSA: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deschamps