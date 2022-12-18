ÖZET | Arjantin-Fransa

2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlendi ve finalde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Penaltılara giden mücadeleyi Arjantin toplamda 7-5 kazandı ve dünya şampiyonu oldu.

Arjantin maça hızlı başladı

Finale hızlı başlayan Arjantin Lionel Messi'nin 23. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 36. dakikada Di Maria farkı 2'ye çıkartırken, ilk yarı bu skorla sona erdi. 80 ve 81. dakikalarda sahneye çıkan Mbappe, biri penaltılardan olmak üzere attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi.

Kazananı penaltılar belirledi

Uzatmalara giden mücadelenin 109. dakikasında Lionel Messi, Arjantin'i 3-2 öne geçirdi. Fakat karşılaşmada Mbappe bir kez daha sahneye çıktı ve penaltıdan attığı golle, 118. dakikada skoru 3-3'e getirdi.

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Arjantin'de Messi, Dybala, Paredes ve Montiel ile penaltı atışlarını gole çevirdi ve Güney Amerika ekibi Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Fransa'da Coman ve Tchouameni penaltı atışından yararlanamadı. Mbappe ve Kolo Muani'nin penaltı atışlarındaki golleri ise Fransa'ya yetmedi.

Arjantin-Fransa: 1-0

GOOOLL! | MESSI FİNALDE AÇILIŞI YAPTI! ARJANTİN ÖNE GEÇTİ! 🔟⚽#ARG | #Qatar2022 pic.twitter.com/idO5TDJg8o — TRT Spor (@trtspor) December 18, 2022

Arjantin-Fransa: 2-0

GOOOLL! | ANGEL DI MARIA!! ARJANTİN MÜTHİŞ PASLARLA GELDİ! FİNALDE FARK 2'YE ÇIKTI! 😱⚽#ARG | #Qatar2022 pic.twitter.com/Cla5ZoW2cB — TRT Spor (@trtspor) December 18, 2022

Arjantin-Fransa: 2-1

GOOOLL! | KYLIAN MBAPPE FARKI 1'E İNDİRDİ! FRANSA YENİDEN UMUTLANDI! ⚽#FRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/k7rWzObOoc REKLAM December 18, 2022

Arjantin-Fransa: 2-2





GOOOLL! | MBAPPE DURDU DURDU, BİRDEN SAHNEYE ÇIKTI! FRANSA GERİ DÖNDÜ!! MÜTHİŞ VURUŞ! ⚽#FRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/7xJQtSmgYB — TRT Spor (@trtspor) December 18, 2022

Arjantin-Fransa: 3-2

GOOOLL! | LIONEL MESSI!! YİNE ÇIKTI SAHNEYE! ARJANTİN KUPAYA ÇOK YAKIN!! 🐐⚽#ARG | #Qatar2022 pic.twitter.com/lj0ulI0KsD — TRT Spor (@trtspor) December 18, 2022

Arjantin-Fransa: 3-3

GOOOLL! | MBAPPE YİNE ATTI!! DÜELLO SÜRÜYOR!! FİNALDE HAT-TRICK GELDİ!! 🤯⚽#FRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/YQiO7TCRz0 — TRT Spor (@trtspor) December 18, 2022

Arjantin'in şampiyon olduğu an