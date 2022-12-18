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ÖZET | Arjantin-Fransa

2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, 3-3 biten maçın penaltı atışlarında Fransa’yı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Maça hızlı başlayan Arjantin ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarıda şut dahi çekemeyen Fransa 80 ve 81. dakikalarda Mbappe'nin attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Uzatmalara giden mücadelenin 109. dakikasında Lionel Messi sahneye çıktı ve kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı. Fakat 118. dakikada Mbappe son sözü söyledi ve karşılaşma penaltılara gitti. Arjantin-Fransa maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arjantin Fransa maç özeti ve golleri izle: Dünya Kupası özetleri
Son golü atan Lionel Messi'nin gol sevinci

2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlendi ve finalde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Penaltılara giden mücadeleyi Arjantin toplamda 7-5 kazandı ve dünya şampiyonu oldu.

Arjantin maça hızlı başladı

Finale hızlı başlayan Arjantin Lionel Messi'nin 23. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 36. dakikada Di Maria farkı 2'ye çıkartırken, ilk yarı bu skorla sona erdi. 80 ve 81. dakikalarda sahneye çıkan Mbappe, biri penaltılardan olmak üzere attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi.

Kazananı penaltılar belirledi

Uzatmalara giden mücadelenin 109. dakikasında Lionel Messi, Arjantin'i 3-2 öne geçirdi. Fakat karşılaşmada Mbappe bir kez daha sahneye çıktı ve penaltıdan attığı golle, 118. dakikada skoru 3-3'e getirdi.

  • Arjantin'de Messi, Dybala, Paredes ve Montiel ile penaltı atışlarını gole çevirdi ve Güney Amerika ekibi Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

    Fransa'da Coman ve Tchouameni penaltı atışından yararlanamadı. Mbappe ve Kolo Muani'nin penaltı atışlarındaki golleri ise Fransa'ya yetmedi.

Arjantin-Fransa: 1-0

Arjantin-Fransa: 2-0

Arjantin-Fransa: 2-1

Arjantin-Fransa: 2-2


Arjantin-Fransa: 3-2

Arjantin-Fransa: 3-3

Arjantin'in şampiyon olduğu an
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