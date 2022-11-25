Lionel Messi, ilk maçta golünü attı ama yeterli olmadı.

2022 Dünya Kupası grup maçlarında ikinci karşılaşmalar oynanıyor. İlk maçta istediği sonucu alamayan Arjantin ve Meksika karşı karşıya geliyor.

Arjantin-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında 26 Kasım Cumartesi günü Meksika ile karşılaşacak. Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Arjantin ilk maçta Suudi Arabistan'a kaybetmişti

İlk maçında öne geçmesine karşın Suudi Arabistan'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen ve 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arjantin, kupadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Meksika ise Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Polonya ile 0-0 berabere kalmıştı.

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İki takım, Dünya Kupası tarihinde 3 kez karşılaşırken, üçünden de "Tangocular" galip ayrıldı.

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