Spor Arjantin-Meksika maçı ne zaman?
FUTBOL FUTBOL

Arjantin-Meksika maçı ne zaman?

2022 Dünya Kupası'nda grup maçları oynanmaya devam ediyor. İkinci karşılaşmalarda Arjantin ile Meksika karşı karşıya gelecek. İlk maçta Suudi Arabistan'a yenilen Messi'li Arjantin, Polonya ile berabere kalan Meksika'yı yenerek Dünya Kupası'nda yoluna devam etmek istiyor. Peki Arjantin-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arjantin-Meksika maçına dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Arjantin-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Lionel Messi, ilk maçta golünü attı ama yeterli olmadı.

2022 Dünya Kupası grup maçlarında ikinci karşılaşmalar oynanıyor. İlk maçta istediği sonucu alamayan Arjantin ve Meksika karşı karşıya geliyor.

Arjantin-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında 26 Kasım Cumartesi günü Meksika ile karşılaşacak. Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Arjantin ilk maçta Suudi Arabistan'a kaybetmişti

İlk maçında öne geçmesine karşın Suudi Arabistan'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen ve 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arjantin, kupadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Meksika ise Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Polonya ile 0-0 berabere kalmıştı.

  • İki takım, Dünya Kupası tarihinde 3 kez karşılaşırken, üçünden de "Tangocular" galip ayrıldı.

2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, stadyumlar, takımlar ve kadrolar
SPOR
2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, stadyumlar, takımlar ve kadrolar


Gol sesi çıkmadı

Gol sesi çıkmadı

İngiltere-ABD maçı futbolseverlere tat vermedi.
Galibiyet hediyeleri belli oldu

Galibiyet hediyeleri belli oldu

​Suudi Arabistan yönetiminden futbolculara ses getiren hediye.
Gol sevincinde flaş detay

Gol sevincinde flaş detay

​Enner Valencia golden sonra ne anlatmak istedi?
'Kulübünü öldürme!'

'Kulübünü öldürme!'

Trabzonspor'dan taraftara 'korsan yayın izleme' çağrısı.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Kupanın fikstürü

Kupanın fikstürü

Dünya Kupası'nda hangi maç, ne zaman oynanacak?
Valencia attı <br>Katar veda etti

Valencia attı
Katar veda etti

Hollanda ile Ekvador Dünya Kupası'nda puanları paylaştı.
Fenerbahçeli <br>olduğunu açıkladı

Fenerbahçeli
olduğunu açıkladı

​​İran'ın Türkmen yıldızı maç sonunda konuştu.
Süper Lig <br>ekibiyle anlaştı

Süper Lig
ekibiyle anlaştı

​Feghouli'nin yeni takımı belli oldu.
İzin bitti

İzin bitti

​Fenerbahçe 12 gün sonra sahaya indi.
Ev sahibini <br>devirdiler

Ev sahibini
devirdiler

Senegal, Dünya Kupası'nda Katar'ı 3 golle mağlup etti.
'Takımımda <br>görmek isterim'

'Takımımda
görmek isterim'

​Şenol Güneş transferini istediği ismi açıkladı.
Uzatmalarda güldüler

Uzatmalarda güldüler

​Dünya Kupası B grubunda İran, Galler'i 2-0 mağlup etti.
Direkleri dövdüler

Direkleri dövdüler

​Dünya Kupası maçında nefes kesen pozisyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.