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Arjantin üçüncü yıldızı taktı

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı. Daha önce 2 kez şampiyonluk yaşayan Arjantin, üçüncü şampiyonluğunun ardından, formasına üçüncü yıldızı taktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arjantin üçüncü yıldızı taktı
Arjantinli futbolcuların son penaltı sonrasında yaşadığı sevinç

2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, 3-3 biten maçın penaltı atışlarında Fransa’yı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Arjantin üçüncü yıldızı taktı

Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

  • Uzun yıllar sonra şampiyonluk yaşayan Arjantin, daha önce 2 kez bu kupayı kazanmıştı. Fransa'yı penaltılar sonucunda yenerek 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, formasına üçüncü yıldızı taktı.

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