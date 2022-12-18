2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, 3-3 biten maçın penaltı atışlarında Fransa’yı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Arjantin üçüncü yıldızı taktı
Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.
- Uzun yıllar sonra şampiyonluk yaşayan Arjantin, daha önce 2 kez bu kupayı kazanmıştı. Fransa'yı penaltılar sonucunda yenerek 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, formasına üçüncü yıldızı taktı.
Arjantin, 3. yıldızı taktı! pic.twitter.com/nMXO4n5BrH
Arjantin, 3. yıldızı taktı! pic.twitter.com/nMXO4n5BrH— SPOR (@yenisafakspor) December 18, 2022