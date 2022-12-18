Dünya Kupası'nı Arjantin'e getiren gol

2022 Dünya Kupası'nda Lusail İconic Stadyumu'nda Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi.
Messi ile Mbappe'nin düellosuna şahit olan karşılaşmanın normal süresi 2-2 bitti. Arjantin, uzatmalarda Messi'nin golüyle 3-2 öne geçsede,Fransa Mbappe'nin 118. dakikada attığı penaltı golüyle karşılaşmayı uzatmalara götürdü.
Penaltılarda ise Arjantin, Fransa'ya bariz üstünlük kurarak rakibini 4-2 mağlup etti ve 1986 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası'nı müzesine götürdü.
- İşte Arjantin'e Dünya Kupası'nı getiren penaltı golü ve futbolcuların unutulmaz sevinci.
Arjantin'e dünya şampiyonluğunu getiren penaltı👇pic.twitter.com/E9dakC5bJE
Arjantin'e dünya şampiyonluğunu getiren penaltı👇pic.twitter.com/E9dakC5bJE— SPOR (@yenisafakspor) December 18, 2022