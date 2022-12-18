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Dünya Kupası'nı Arjantin'e getiren gol

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda unutulmaz bir final maçı oynandı. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada uzatmalar ise 3-3 biterken, Arjantin penaltı atışlarında Fransa'yı 4-2 mağlup etti ve kupaya uzandı. Arjantin'e kupayı getiren penaltı golüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arjantine Dünya Kupasını getiren golü izle
Montiel'in, Arjantin'e kupayı getiren penaltısı

2022 Dünya Kupası'nda Lusail İconic Stadyumu'nda Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi.

Messi ile Mbappe'nin düellosuna şahit olan karşılaşmanın normal süresi 2-2 bitti. Arjantin, uzatmalarda Messi'nin golüyle 3-2 öne geçsede,Fransa Mbappe'nin 118. dakikada attığı penaltı golüyle karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

Penaltılarda ise Arjantin, Fransa'ya bariz üstünlük kurarak rakibini 4-2 mağlup etti ve 1986 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası'nı müzesine götürdü.

  • İşte Arjantin'e Dünya Kupası'nı getiren penaltı golü ve futbolcuların unutulmaz sevinci.

ÖZET | Arjantin-Fransa
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ÖZET | Arjantin-Fransa
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