Arjantin'in şaşkına çeviren ofsayt istatistiği

2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin ile Suudi Arabistan'ın karşılaştığı maçta ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Güney Amerika ekibi mücadelenin ilk yarısında toplam 7 kez ofsayta düşerken, üç golü de bu nedenle iptal edildi.

Arjantin'in 22. dakikada Messi ve 29 ile 35. dakikalarda Lautaro Martinez ile bulduğu goller ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Lautaro Martinez'in ofsaytta kaldığı pozisyon, yarı otomatik ofsayt sistemine böyle yansıdı. pic.twitter.com/TE4A24apYK — SPOR (@yenisafakspor) November 22, 2022