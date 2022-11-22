Spor Arjantinin şaşkına çeviren ofsayt istatistiği
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Arjantin'in şaşkına çeviren ofsayt istatistiği

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'in Suudi Arabistan karşısında bulduğu 3 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arjantinin şaşkına çeviren ofsayt istatistiği
Maçtan bir kare

2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin ile Suudi Arabistan'ın karşılaştığı maçta ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Güney Amerika ekibi mücadelenin ilk yarısında toplam 7 kez ofsayta düşerken, üç golü de bu nedenle iptal edildi.

Arjantin'in 22. dakikada Messi ve 29 ile 35. dakikalarda Lautaro Martinez ile bulduğu goller ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

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