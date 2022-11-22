Arjantin-Suudi Arabistan maçında tartışma çıkaran karar: Penaltı mı, değil mi?

2022 FIFA Dünya Kupası C Gurubu ilk maçında Suudi Arabistan ile karşılaşan Arjantin, maçın henüz başında penaltı kazandı.

Mücadelenin 8. dakikasında ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyon için karşılaşmanın Sloven hakemi Slavko Vincic'e VAR'dan uyarı geldi.

Kenardan pozisyonu izleyen Vincici penaltı düdüğünü çaldı. Topun başına gelen Lionel Messii ters köşeye yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

"Basit penaltı"

Futbolseverler, sosyal medya hesaplarından Arjantin lehine verilen penaltı kararını eleştirdi. Arjantinli futbolcu De Paul'un kendisini kolay bir şekilde yere bıraktığını ifade eden taraftarlar, 'basit penaltı' yorumlarında bulundu.

İşte tartışmalara neden olan penaltı pozisyonu:

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şu pozisyonda penaltı kazandı arjantin, bizim lig de olsa nasıl bir karar çıkardı sizce? pic.twitter.com/OGiavtENpj — 𝔢𝔣. (@rakunef) November 22, 2022

Messi'nin penaltıdan attı gol👇pic.twitter.com/BKd2wuUp4X — SPOR (@yenisafakspor) November 22, 2022