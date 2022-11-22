Spor Arjantin-Suudi Arabistan maçında tartışma çıkaran karar Penaltı mı, değil mi?
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Arjantin-Suudi Arabistan maçında tartışma çıkaran karar: Penaltı mı, değil mi?

Dünya Kupası'nda Arjantin'in Suudi Arabistan maçında kazandığı penaltı tartışma çıkardı. Futbolseverler sosyal medyadan penaltı için 'basit' yorumları yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arjantinin Suudi Arabistan maçında kazandığı penaltı pozisyonunu izle
Penaltı pozisyonu (Görüntü TRT 1'den alınmıştır)

2022 FIFA Dünya Kupası C Gurubu ilk maçında Suudi Arabistan ile karşılaşan Arjantin, maçın henüz başında penaltı kazandı.

Mücadelenin 8. dakikasında ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyon için karşılaşmanın Sloven hakemi Slavko Vincic'e VAR'dan uyarı geldi.

Kenardan pozisyonu izleyen Vincici penaltı düdüğünü çaldı. Topun başına gelen Lionel Messii ters köşeye yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

"Basit penaltı"

Futbolseverler, sosyal medya hesaplarından Arjantin lehine verilen penaltı kararını eleştirdi. Arjantinli futbolcu De Paul'un kendisini kolay bir şekilde yere bıraktığını ifade eden taraftarlar, 'basit penaltı' yorumlarında bulundu.

İşte tartışmalara neden olan penaltı pozisyonu:

Arjantin-Suudi Arabistan (CANLI)
SPOR
Arjantin-Suudi Arabistan (CANLI)
Arjantin-Suudi Arabistan

Arjantin-Suudi Arabistan

​Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın.
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