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Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel'e veda mesajı

Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel'e veda mesajı

12:255/07/2025, Saturday
DHA
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Gökçen Yüksel yeni sezonda Gaşlatasaray'da mücadele edecek.
Gökçen Yüksel yeni sezonda Gaşlatasaray'da mücadele edecek.

Voleybolda yeni sezon öncesi yıllardır mücadele ettiği Efeler Ligi'nden çekilip 1'inci Lig'de yer alma kararı veren Arkas Spor, takımdan ayrılarak Galatasaray'a transfer olan Gökçen Yüksel için veda mesajı yayınladı.

Gökçen yeni takımıyla 2 senelik sözleşme imzalarken, Arkas Spor altyapısından çıkan oyuncusuna, "2019 yılında, henüz 15 yaşındayken altyapımıza katıldın. O günden bugüne hem sahadaki duruşunla hem de karakterinle kulübümüzün gurur kaynağı oldun. Arkas formasıyla gösterdiğin mücadele, sadakat ve örnek duruşun unutulmayacak. Sen bu ailenin bir parçasısın ve her zaman öyle kalacaksın. Yolun açık olsun Gökçen" mesajıyla veda etti.

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