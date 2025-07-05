Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel'e veda mesajı

Gökçen yeni takımıyla 2 senelik sözleşme imzalarken, Arkas Spor altyapısından çıkan oyuncusuna, "2019 yılında, henüz 15 yaşındayken altyapımıza katıldın. O günden bugüne hem sahadaki duruşunla hem de karakterinle kulübümüzün gurur kaynağı oldun. Arkas formasıyla gösterdiğin mücadele, sadakat ve örnek duruşun unutulmayacak. Sen bu ailenin bir parçasısın ve her zaman öyle kalacaksın. Yolun açık olsun Gökçen" mesajıyla veda etti.