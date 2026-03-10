Yeni Şafak
Arne Slot: Kötü bir dejavu diyebiliriz

Arne Slot: Kötü bir dejavu diyebiliriz

23:3210/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Yenilginin ardından İngiliz ekibinde teknik direktör Arne Slot açıklamalarda bulundu.

Slot şöyle konuştu;

“Kötü bir dejavu diyebiliriz. Skor, üç ay önceki maçla aynı. Ama çok daha fazla gol atabileceğimiz bir maç oynadık. Çok fazla fırsat yarattık, çok fazla fırsatı kaçırdık. İlk 15 dakikada gerçekten çok iyiydik. Ama golü bulamadık.”

"Burası çok zor bir stadyum. Hem rakip oyuncular hem de rakip teknik direktörler için. Konsantre olmak ve iletişim kurmak zor. Galatasaray böyle bir atmosfere sahip olduğu için çok şanslı."

“Şimdi kendi sahamızda Galatasaray ile bir maçımız var. Bize her zaman güç veren harika taraftarlarımız var. Bunu Anfield'da gösterecekler ve bizim için itici bir güç olacaklar.”

"İkinci yarıda çok da fırsat bulamadı Galatasaray. İyi bir takım, iyi oyuncuları var. Juventus'a 5 gol attılar. Bu da onların neler yapabileceğinin göstergesi. Bizim birkaç tane önemli fırsatımız vardı. Kaleiyle birebir kaldık ama maalesef atamadık. Tıpkı gol attıkları için onları takdir ettiğim gibi savunmalarında da başarılarından dolayı tebrik etmem gerekir."

"Kalecileri, çok önemli kurtarışlar yaptı. Sonuçta 2 kez 1-0 yenildik burada. Güzel şey şu ki, bir sonraki maç Anfield'da. Taraftarlarımız, buradakine benzer atmosfer yaratacaklardır. Sezon genelinde ters giden şeyler oldu. Bizim sahamızda, çok daha normal koşullarda taraftarlarımızın desteğiyle kazanacağımıza inanıyoruz."




#Liverpool
#Arne Slot
#Galatasaray
