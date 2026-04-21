Arsenal 16 yaşındaki Marli Salmon ile ön sözleşme imzaladı

15:0621/04/2026, Salı
Marli Salmon

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 16 yaşındaki İngiliz stoper Marli Salmon ile ön sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Marli Salmon'ın kulüple ön sözleşme imzaladığını ve ağustos ayında 17 yaşına girdiğinde profesyonel sözleşme imzalayacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

Temmuz 2019'da 9 yaşındayken Arsenal'in akademisine katılan Mauritius kökenli İngiliz futbolcu, aynı zamanda İngiltere 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

2026 Kademeli Emeklilik'te son durum: 2000 sonrası girişlileri neler bekliyor? Bağ-Kur 7200 gün eşitlemesinde son durum ne?