Arsenal Elneny'nin sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, kulübüyle olan sözleşmeyi yeniledi. İngiliz kulübü, 29 yaşındaki Elneny'nin sezon sonunda biten sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
Elneny sözleşmesini uzattı
Arsenal Kulübü oyuncunun yeni sözleşmesinin süresi hakkında bilgi vermezken, İngiltere medyası Elneny'nin kulübüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı yönünde haberlere yer verdi.
- Basel'den 2016'da Arsenal'a transfer olan Elneny, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'a kiralanmıştı. Arsenal formasıyla 147 karşılaşmaya çıkan Mısırlı futbolcu, 5 gol kaydetti.
Beşiktaş'ın 27 yaşındaki Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny'den, cuma namazı çıkışı 'Bakara Suresi' paylaşımı. pic.twitter.com/17Dtbfldw7
Beşiktaş'ın 27 yaşındaki Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny'den, cuma namazı çıkışı 'Bakara Suresi' paylaşımı. pic.twitter.com/17Dtbfldw7— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 6, 2019