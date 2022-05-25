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Arsenal Elneny'nin sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Arsenal'da forma giyen Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny ile ilgilendiği iddia edilmişti. İngiliz kulübünün sözleşmesi sona eren Elneny ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Arsenal Elnenynin sözleşmesini uzattı
Muhammed Elneny

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, kulübüyle olan sözleşmeyi yeniledi. İngiliz kulübü, 29 yaşındaki Elneny'nin sezon sonunda biten sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Elneny sözleşmesini uzattı

Arsenal Kulübü oyuncunun yeni sözleşmesinin süresi hakkında bilgi vermezken, İngiltere medyası Elneny'nin kulübüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı yönünde haberlere yer verdi.

  • Basel'den 2016'da Arsenal'a transfer olan Elneny, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'a kiralanmıştı. Arsenal formasıyla 147 karşılaşmaya çıkan Mısırlı futbolcu, 5 gol kaydetti.

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