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Arsenal-Wolverhampton Wanderers maçı, koronavirüs nedeniyle ertelendi

Premier Lig'de koronovirüs nedeniyle ertelenen maç sayısı 15'e yükseldi. Son olarak Arsenal-Wolverhampton Wanderers maçı, koronavirüs nedeniyle ertelendi.

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Haber Merkezi AA
Arsenal-Wolverhampton Wanderers maçı, koronavirüs nedeniyle ertelendi
Premier Lig'de ertelenen maç sayısı 15'e yükseldi

İngiltere Premier Lig'de 28 Aralık Salı günü oynanması planlanan Arsenal-Wolverhampton Wanderers karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantina süresinin devam etmesi ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Wolverhampton Wanderers'tan gelen erteleme talebinin, kabul edildiği belirtildi.

Bugünkü Watford maçı da ileri tarihte oynanacak Wolverhampton Wanderers'ın koronavirüs gerekçesiyle ertelenen karşılaşma sayısı, ikiye yükseldi.

Ligde salı günü oynanması planlanan Leeds United-Aston Villa karşılaşması da aynı gerekçeyle ertelenmişti.


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