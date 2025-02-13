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Arsenal'in yıldızı sezonu kapattı

Arsenal'in yıldızı sezonu kapattı

19:0013/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Kai Havertz antrenmanda sakatlandı.
Kai Havertz antrenmanda sakatlandı.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Alman yıldızı Kai Havertz'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'e Alman yıldızı Kai Havertz'den kötü haber geldi.


Londra temsilcisi Havertz'in Dubai'deki antrenmanda hamstring sakatlığı yaşadığını ve oyuncunun önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı.

25 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon toplamda 34 maça çıktı. Havertz, 15 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.




#Arsenal
#Kai Havertz
#Sakatlık

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