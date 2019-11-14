DİĞER

Arsene Wenger'in yeni görevi belli oldu: FIFA'da çalışacak

Fransız teknik direktör Arsene Wenger, FIFA'nın global futbol gelişimi bölümünün başkanlığına atandı

Haber Merkezi AA
Wenger, 22 yıl boyunca Arsenal'de çalışmıştı.

Wenger, 22 yıl boyunca Arsenal'de çalışmıştı.

Fotoğraf: PETER POWELL / Reuters

FIFA'dan yapılan açıklamada, 70 yaşındaki teknik adam Wenger'in yeni göreviyle futbolun küresel ölçekte gelişimine katkı sağlayacağı, Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) toplantılarında FIFA'yı temsil ederek oyun kurallarında yapılacak değişikliklerde söz sahibi olacağı belirtildi.

"Oyunun gelişimine katkı sağlayabileceğim"


Yeni görevine başlamasının ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino'yla basın toplantısı düzenleyen Wenger, "Bu önemli göreve getirildiğim için çok mutluyum. Bu sayede bir yönetici gözüyle futbolu analiz edebilme fırsatım olacak. FIFA sayesinde küresel ölçekte oyunun gelişimine katkı sağlayabileceğim" ifadelerini kullandı.

  • Teknik direktörlük kariyerinin 22 yılını geçirdiği İngiltere temsilcisi Arsenal'den geçen yıl ayrılan Wenger, bu süreçte 3 lig ve 7 İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Infantino ve Wenger
Infantino ve Wenger

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Emre Belözoğlu'na fırça uzatmışlardı... İzlan...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.