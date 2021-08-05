Golcü oyuncu adım adım Süper Lig'e geliyor

Yeni sezona bir hafta kala Trabzonspor'da golcü arayışları devam ediyor. Bordo-mavili ekip Dnipro forması giyen 24 yaşındaki oyuncu Artem Dovbyk için kolları sıvadı.

Ukraynalı oyuncunun menajeri ülke basınına yaptığı açıklamada görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Menajer Lyundovsky, "Görüşmeler son derece aktif ilerliyor. Trabzonspor çok istiyor ancak yakın olduğunu söylemek için erken. Ayrıca başka takımlar da istiyor. Bunlardan biri Anderlecht" ifadelerini kullandı.

Fakat Anderlecht'in, Bayern Münih'in genç forveti Joshua Zirkzee'yi kiralık olarak kadrosuna katması, Trabzonspor'u bu transferde ön plana çıkartıyor. Bu sezon 2 maçta 2 gol atan 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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