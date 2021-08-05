Spor Golcü oyuncu adım adım Süper Lige geliyor
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Golcü oyuncu adım adım Süper Lig'e geliyor

Trabzonspor, Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada, görüşmelerin devam ettiğini belirtirken aynı zamanda Dovbyk'in geleceği hakkında da konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Artem Dovbykin menajeri Trabzonsporu açıkladı: Görüşmeler devam ediyor
Artem Dovbyk'ın güncel bonservis değeri 1.5 milyon euro.

Yeni sezona bir hafta kala Trabzonspor'da golcü arayışları devam ediyor. Bordo-mavili ekip Dnipro forması giyen 24 yaşındaki oyuncu Artem Dovbyk için kolları sıvadı.

Ukraynalı oyuncunun menajeri ülke basınına yaptığı açıklamada görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Menajer Lyundovsky, "Görüşmeler son derece aktif ilerliyor. Trabzonspor çok istiyor ancak yakın olduğunu söylemek için erken. Ayrıca başka takımlar da istiyor. Bunlardan biri Anderlecht" ifadelerini kullandı.

  • Fakat Anderlecht'in, Bayern Münih'in genç forveti Joshua Zirkzee'yi kiralık olarak kadrosuna katması, Trabzonspor'u bu transferde ön plana çıkartıyor. Bu sezon 2 maçta 2 gol atan 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

UEFA, takımların turnuvalarda elde edecekleri gelirleri açıkladı
SPOR
UEFA, takımların turnuvalarda elde edecekleri gelirleri açıkladı

Trabzonspor’dan Ekuban için KAP’a resmi açıklama
SPOR
Trabzonspor’dan Ekuban için KAP’a resmi açıklama

Abone Ol Google News
Dama çıkarak kurtuldular

Dama çıkarak kurtuldular

​75 yaşındaki yatalak halayı yeğeni sırtında taşıdı.
Sıfır otoda69 bin TLlik indirim

Sıfır otoda
69 bin TL'lik indirim

​Markalar yeni kampanyalarını açıklıyor.
Üç ilçedeki yangınların bilançosu belli oldu: 431 adet hasar ihbarı geldi

​Alevler evinin arkasına ulaştı.

​Muğla'daki orman yangını termik santrale sıçradı.
Alevler<br>Menteşe'ye ulaştı

Alevler
Menteşe'ye ulaştı

İki mahalle daha acil olarak boşaltılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.