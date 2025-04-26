Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Artistik Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı

Artistik Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı

14:5226/04/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Antalya'daki şampiyona, aynı zamanda milli takım seçmeleri niteliği taşıyor.
Antalya'daki şampiyona, aynı zamanda milli takım seçmeleri niteliği taşıyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı.

İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 32 kulüpten 173 sporcu katılıyor. Kadınlar ve erkeklerde yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen organizasyonda farklı illerden gelen sporcular, en yüksek puanı almak için mücadele ediyor. Erkek sporcular yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfiks aletlerinde, kadın sporcular ise atlama masası, asimetrik paralel, denge aleti ve yer aletinde performans sergiliyor.


Şampiyona, aynı zamanda milli takım seçmeleri niteliği taşıyor.


Büyükler kategorisinde yarışan sporcular, Avrupa Şampiyonası'na katılacak takıma seçilebilmek için mücadele ediyor.

Organizasyon, yarın sona erecek.

#Antalya
#Artistik Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası
#Türkiye Cimnastik Federasyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da riskli yapılar için devletten hibe ve kredi imkanı! Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları nasıl yapılır? İşte 1,5 milyon liralık kentsel dönüşüm desteğinin ayrıntıları