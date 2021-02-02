Spor Aslan seriye bağladı Donk yıldızlaştı yeni transferler gol attı
SÜPER LİG

Aslan seriye bağladı: Donk yıldızlaştı yeni transferler gol attı

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların gollerini Henry Onyekuru, Donk ve Mostafa Mohamed (P) attı. Galatasaray'da Ryan Donk attığı ve gol ve yaptığı asistle mücadelede yıldızlaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Henry Onyekuru'nun gol sevinci.
Henry Onyekuru'nun gol sevinci.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmadan dakikalar;

7. dakikada Emre Kılınç’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru’nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

16. dakikada Guiliano’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Guldbrandsen’in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera auta çeldi.

18. dakikada Marcao’nun ceza sahası içinde Epureanu’ya yaptığı müdahale için hakem Arda Kardeşler VAR’a danışarak penaltı kararı verdi.

22. dakikada Guiliano’nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

35. dakikada sol taraftan Deniz’in kullandığı kornerde kale önünde Duarte’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

GOL!

  • 45. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Donk’un ortaya çevirdiği topa arka direkte Onyekuru’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

55’inci dakikada Belhanda’nın sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda Mostafa Mohamed’in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

57’nci dakikada Mahmut Tekdemir’in ara pasında Gulbrandsen‘in ceza sahasında sağa çekip yaptığı şut auta çıktı.

GOL!

  • 65’inci dakikada Belhanda’nın kullandığı korner vuruşunda Donk ceza sahası içinde iyi yükseldi, kafayı vurdu ve takımının 2’nci golünü attı: 2-0.

74’üncü dakikada Linnes’in pasında ceza sahası sağ çaprazda Belhanda’nın şutunda Mert topu kornere çeldi.

90 1'inci dakikada Henry Onyekuru, Muhammed'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

  • 90+2’nci dakikada penaltıda topun başına geçen yeni transfer Mostafa Mohamed, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

Mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

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