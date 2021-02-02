Aslan seriye bağladı: Donk yıldızlaştı yeni transferler gol attı Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların gollerini Henry Onyekuru, Donk ve Mostafa Mohamed (P) attı. Galatasaray'da Ryan Donk attığı ve gol ve yaptığı asistle mücadelede yıldızlaştı.

Haber Merkezi 02 Şubat 2021, 20:57 Son Güncelleme: 02 Şubat 2021, 21:05 Yeni Şafak