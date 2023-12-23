Aslan'ın hedefi erken gol

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı karşılaşmayı kazanarak Kadıköy'de liderliği almak istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da derbide kendilerine galibiyeti getirecek yol haritasını belirledi. Deneyimli çalıştırıcı, erken bulacakları bir golle maçı kopartacaklarını düşünüyor. Bu sezon sarılacivertli takımın kaybettiği tüm müsabakaları inceleyen Buruk, 3 maçta da Fenerbahçe'nin erken gol yediğini tespit etti. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk 20 dakikada bulacakları bir golle galibiyetin kilidini açmayı planlıyor.









Herkes Icardi'yi bulacak





Okan Buruk'un erken gol planında en büyük rolü Mauro Icardi oynayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, hücum oyuncularından Arjantinli yıldızı ceza sahası içerisinde topla buluşturmalarını istedi. Bu sezon çıktığı Trabzonspor ve Beşiktaş derbilerinde 2 gol atan tecrübeli golcü, Fenerbahçe karşısında da en büyük koz olacak.













Zaafları defans arkası





Buruk'un planının ikinci kısmında ise hızlı hücumlarla defans arkasına sarkmak olacak. Fenerbahçe'nin geriye düştüğü maçlarda tüm hatlarıyla geldiği ve bu sebeple geride açıklar verdiğine dikkat eden Buruk, bunu değerlendirmeye çalışacak.





Davinson Sanchez oynamayabilir





Yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman topa sahip olma ve hücum varyasyon la rıy la sona erdi. Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech takımdan ayrı çalışırken Faslı futbolcunun derbide forma giymesine engel bir durum olmadığı öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle ligde 3 maçı kaçıran Sanchez'in ise durumu bugünkü son çalışmanın ardından netlik kazanacak. Sanchez forma giymesi durumunda stoperde Abdülkerim'le ikili oluşturacak. Aksi durumda yerine Nelsson forma giyecek.













Kerem özel hazırlanıyor





Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmaya damga vuran Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisine de özel olarak hazırlanıyor. Adana Demirspor maçında 1 gol ve 1 asiste imza atan Kerem, Fatih Karagümrük karşılaşmasında da galibiyet golünü attı. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan derbide bir gol atan Kerem, bu sezon da deplasmanda skor katkısı vermeyi hedefliyor. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezonun son derbisinde de Fenerbahçe'ye karşı bir asist üretmişti.













Doğru zamanda, doğru yerde 🪄



Kerem Aktürkoğlu! ⚽️ pic.twitter.com/3AJYOmsO2A — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 22, 2023







