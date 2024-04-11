Aston Villa avantajı kaptı.
Aston Villa, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Lille'yi 2-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ollie Watkins ve 56. dakikada John McGinn attı.
Lille tek golünü 87. dakikada Diakite kaydetti.
Rövanş karşılaşması 18 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te Fransa'da oynanacak.
ASTON VİLLA - LİLLE MAÇ SONUCU
ASTON VİLLA - LİLLE MAÇ SONUCU
ASTON VİLLA - LİLLE MAÇ ÖZETİ
ASTON VİLLA - LİLLE MAÇ ÖZETİ
KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI
KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI
#Aston Villa
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#UEFA Konferans Ligi
1 saat önce