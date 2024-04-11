Spor

Aston Villa sahasında Lille'yi mağlup etti |ÖZET

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Aston Villa sahasında Lille'yi 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ollie Watkins ve 56. dakikada John McGinn attı. Aston Villa - Lille maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:57 - 11/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:57 - 11/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Aston Villa avantajı kaptı.
Aston Villa avantajı kaptı.

Aston Villa, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Lille'yi 2-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ollie Watkins ve 56. dakikada John McGinn attı.


Lille tek golünü 87. dakikada Diakite kaydetti.


Rövanş karşılaşması 18 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te Fransa'da oynanacak.


ASTON VİLLA - LİLLE MAÇ SONUCU


ASTON VİLLA - LİLLE MAÇ ÖZETİ

Aston Villa - Lille maçının özetini izlemek için

KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI



#Aston Villa
#Lille
#UEFA Konferans Ligi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 Bursluluk Sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İOKBS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?