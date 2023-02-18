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Spor

ÖZET | Aston Villa-Arsenal: 2-4

Premier Lig'de Arsenal iki kez geriye düştüğü maçta Aston Villa'yı Bukayo Saka, Oleksandr Zinchenko, Emiliano Martinez (k.k.) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 4-2 mağlup ederek ligde 3 maç sonra kazandı. Aston Villa-Arsenal maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

17:55 . 18/02/2023 Cumartesi
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Arsenal'in gol sevinci

Arsenal'in gol sevinci

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasının açılış maçında Aston Villa ve Arsenal karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 5. dakikasında Aston Villa, Ollie Watkins'in golüyle öne geçerken ev sahibi ekibin golüne Arsenal, 16. dakikada Bukayo Saka ile yanıt verdi.

İlk yarım saatlik 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken Aston Villa, 31. dakikada Philippe Coutinho'nun golüyle tekrar üstünlüğü sağladı.

Zinchenko'dan ilk gol

Arsenal'in sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı Oleksandr Zinchenko, 61. dakikada skorda tekrar dengeyi sağladı.

Karşılaşmanın son bölümüne 2-2'lik eşitlikle girilirken uzatma dakikalarında Arsenal, Emiliano Martinez (k.k.) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve ligde 3 maç sonra kazandı.

3 puan 4 golle geldi

Hafta içinde Manchester City ile oynanan erteleme maçında liderliği rakibine kaptıran Arsenal, ligde 3 maç sonra kazanırken puanını 54 yaptı.

Mikel Arteta ve öğrencileri, ligdeki son 3 maçında Everton ve Manchester City'ye kaybederken Brentford'la berabere kalmıştı. Son iki maçından yenilgiyle ayrılan Aston Villa'nın galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

Bu sonucun ardından bir maç eksiği bulunan Arsenal puanını 54'e yükseltirken Aston Villa ise 28 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Arsenal, Leicester City'ye; Aston Villa ise Everton'a konuk olacak.


#Arsenal
#Aston Villa
#İngiltere Premier Lig
21 dakika önce
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ÖZET | Aston Villa-Arsenal: 2-4
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