Karşılaşmanın son bölümüne 2-2'lik eşitlikle girilirken uzatma dakikalarında Arsenal, Emiliano Martinez (k.k.) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve ligde 3 maç sonra kazandı.

Hafta içinde Manchester City ile oynanan erteleme maçında liderliği rakibine kaptıran Arsenal, ligde 3 maç sonra kazanırken puanını 54 yaptı.

Mikel Arteta ve öğrencileri, ligdeki son 3 maçında Everton ve Manchester City'ye kaybederken Brentford'la berabere kalmıştı. Son iki maçından yenilgiyle ayrılan Aston Villa'nın galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.