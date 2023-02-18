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Arsenal'in gol sevinci
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasının açılış maçında Aston Villa ve Arsenal karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 5. dakikasında Aston Villa, Ollie Watkins'in golüyle öne geçerken ev sahibi ekibin golüne Arsenal, 16. dakikada Bukayo Saka ile yanıt verdi.
İlk yarım saatlik 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken Aston Villa, 31. dakikada Philippe Coutinho'nun golüyle tekrar üstünlüğü sağladı.
Arsenal'in sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı Oleksandr Zinchenko, 61. dakikada skorda tekrar dengeyi sağladı.
Karşılaşmanın son bölümüne 2-2'lik eşitlikle girilirken uzatma dakikalarında Arsenal, Emiliano Martinez (k.k.) ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve ligde 3 maç sonra kazandı.
Hafta içinde Manchester City ile oynanan erteleme maçında liderliği rakibine kaptıran Arsenal, ligde 3 maç sonra kazanırken puanını 54 yaptı.
Mikel Arteta ve öğrencileri, ligdeki son 3 maçında Everton ve Manchester City'ye kaybederken Brentford'la berabere kalmıştı. Son iki maçından yenilgiyle ayrılan Aston Villa'nın galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.
Bu sonucun ardından bir maç eksiği bulunan Arsenal puanını 54'e yükseltirken Aston Villa ise 28 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Arsenal, Leicester City'ye; Aston Villa ise Everton'a konuk olacak.