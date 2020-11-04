Atalanta Liverpool özeti izle: Şampiyonlar Ligi özetleri
Liverpool, Atalanta'yı deplasmanda 5'ledi (ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu grup aşamasında 3. haftanın ilk gün maçları tamamlandı. Liverpool'da deplasmanda Atalanta'yı 5-0 mağlup etti. Atalanta-Liverpool maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında 8 maç sona erdi. Liverpool D Grubu'nda deplasmanda Atalanta ile karşılaştı. Ligde oynadığı Lazio, Torino, Cagliari ve Şampiyonlar Ligi'nde Midtjyllan'a 4'er 5'er gol atan Atalanta, sahasında Liverpool'a 5-0 kaybetti.
İngilizlerin gollerini, Diogo Jota (3), Muhammed Salah ve Sadio Mane kaydetti. Bu sonucun ardından Liverpool grupta 3'te 3 yaptı. Atalanta ise 3 maçta; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
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