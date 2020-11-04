Liverpool, Atalanta'yı deplasmanda 5'ledi (ÖZET)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında 8 maç sona erdi. Liverpool D Grubu'nda deplasmanda Atalanta ile karşılaştı. Ligde oynadığı Lazio, Torino, Cagliari ve Şampiyonlar Ligi'nde Midtjyllan'a 4'er 5'er gol atan Atalanta, sahasında Liverpool'a 5-0 kaybetti.

İngilizlerin gollerini, Diogo Jota (3), Muhammed Salah ve Sadio Mane kaydetti. Bu sonucun ardından Liverpool grupta 3'te 3 yaptı. Atalanta ise 3 maçta; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Atalanta-Liverpool maç özeti

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