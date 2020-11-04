UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Atalanta Liverpool özeti izle: Şampiyonlar Ligi özetleri

Liverpool, Atalanta'yı deplasmanda 5'ledi (ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu grup aşamasında 3. haftanın ilk gün maçları tamamlandı. Liverpool'da deplasmanda Atalanta'yı 5-0 mağlup etti. Atalanta-Liverpool maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpoollu futbolcuların gol sevinçleri

Liverpoollu futbolcuların gol sevinçleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında 8 maç sona erdi. Liverpool D Grubu'nda deplasmanda Atalanta ile karşılaştı. Ligde oynadığı Lazio, Torino, Cagliari ve Şampiyonlar Ligi'nde Midtjyllan'a 4'er 5'er gol atan Atalanta, sahasında Liverpool'a 5-0 kaybetti.

İngilizlerin gollerini, Diogo Jota (3), Muhammed Salah ve Sadio Mane kaydetti. Bu sonucun ardından Liverpool grupta 3'te 3 yaptı. Atalanta ise 3 maçta; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Atalanta-Liverpool maç özeti

Atalanta-Liverpool maç özetini izlemek için tıklayınız.

Tarihi gecede kazanan Real Madrid oldu (ÖZET)
Tarihi gecede kazanan Real Madrid oldu (ÖZET)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında 8 maç sona erdi. B Grubu'nda yer alan Real Madrid sahasında Inter'i konuk etti.Turnuva tarihinde en fazla şampiyonluğa ulaşan takım konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, Karim Benzema, Sergio Ramos ve Rodrygo'nun ağları sarsmasıyla Inter'i 3-2 yendi. İtalya ekibinin gollerini ise Lautaro Martinez ve Ivan Perisic kaydetti.Ramos 100'ler kulübüne girdiRamos, bu karşılaşmada Real Madrid formasıyla 100. golüne imza atarak bir savunma oyuncusu adına önemli bir başarıya imza attı.Real Madrid-Inter özetiReal Madrid-Inter maçının özetini izlemek için tıklayınız.Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Salzburg'a da acımadı (ÖZET)

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Salzburg'a da acımadı (ÖZET)
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Salzburg'a da acımadı (ÖZET)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında 8 maç sona erdi. Öne çıkan karşılaşmalarda, A Grubu'nda Bayern Münih, deplasmanda Avusturya ekibi Salzburg'u 6-2 yendi ve grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.Salzburg'un gollerini 4. dakikada Mergim Berisha ve 66. dakikada Masaya Okugawa kaydetti. Bayern'e galibiyeti getiren golleri ise 21. (P) ve 88. dakikalarda Lewandowski, 44. dakikada Kristensen (K.K), 79. dakikada Boateng, 83. dakikada Sane ve 90+2. dakikada Hernandez attı.Bu sonucun ardından Bayern Münih 3 maçın sonunda 9 puanla zirvede yer alıyor. Salzburg ise 3 maçta 1 puan ile son sırada bulunuyor.Salzburg-Bayern Münih maç özetiSalzburg-Bayern Münih maç özetini izlemek için tıklayınız.Ole Gunnar Solskjaer: Başakşehir'in kaliteli oyuncuları var

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