Real Madrid-Inter özeti izle: Şampiyonlar Ligi özetleri
Tarihi gecede kazanan Real Madrid oldu (ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu grup aşamasında 3. haftanın ilk gün maçları tamamlandı. Real Madrid sahasında Inter' 3-2 mağlup etti. Mücadelede Inter ağlarını sarsan Sergio Ramos, Madrid formasıyla 100. golünü attı. Real Madrid-Inter maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında 8 maç sona erdi. B Grubu'nda yer alan Real Madrid sahasında Inter'i konuk etti.
Turnuva tarihinde en fazla şampiyonluğa ulaşan takım konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, Karim Benzema, Sergio Ramos ve Rodrygo'nun ağları sarsmasıyla Inter'i 3-2 yendi. İtalya ekibinin gollerini ise Lautaro Martinez ve Ivan Perisic kaydetti.
Ramos 100'ler kulübüne girdi
Ramos, bu karşılaşmada Real Madrid formasıyla 100. golüne imza atarak bir savunma oyuncusu adına önemli bir başarıya imza attı.
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