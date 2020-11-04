Tarihi gecede kazanan Real Madrid oldu (ÖZET)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında 8 maç sona erdi. B Grubu'nda yer alan Real Madrid sahasında Inter'i konuk etti.

Turnuva tarihinde en fazla şampiyonluğa ulaşan takım konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, Karim Benzema, Sergio Ramos ve Rodrygo'nun ağları sarsmasıyla Inter'i 3-2 yendi. İtalya ekibinin gollerini ise Lautaro Martinez ve Ivan Perisic kaydetti.

Ramos 100'ler kulübüne girdi

Ramos, bu karşılaşmada Real Madrid formasıyla 100. golüne imza atarak bir savunma oyuncusu adına önemli bir başarıya imza attı.

Real Madrid-Inter özeti

Real Madrid-Inter maçının özetini izlemek için tıklayınız.