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Spor
Merih Demiral'a sevgi seli
İtalya Serie A’da forma giyen Merih Demiral’ın takımı Atalanta'nın ligin 18’inci haftasında Salernitana ile karşılaştığı maça Türk taraftarlar damga vurdu. Detaylara haberimizin içerisinde ulaşabilirsiniz.
15:51 . 16/01/2023 Pazartesi
DHA
Merih bu sezon Atalanta formasıyla 15 maça çıkarken 1 gol attı.

Merih bu sezon Atalanta formasıyla 15 maça çıkarken 1 gol attı.

İtalya Serie A'da Atalanta-Salernitana maçında Türkiye rüzgarı esti.

Bergamo’da Atalanta’nın evi Gewiss Stadyumu’nda oynanan maç Atalanta’nın farklı üstünlüğü ile sona erdi. Sezona iyi başlayan fakat sonradan düşüşe geçen Atalanta, son haftalarda kazanmaya başlayan formunu ettirerek Salernitana karşısında tam 8 gole imza attı. 8-2 biten maça Türk taraftarlar damgasını vurdu.


Türkiye’den bu maç için seyahat eden 60’a yakın Türk taraftar, maç öncesinde yerlerini alarak Merih Demiral’a destek verdiler. Devre arasında Türk bayrakları ve Merih’e adanmış bir pankart da açan taraftarlar pankartta, “Türk Duvarı" ifadesine ve Türk Bayrağı’na yer verdiler. Bir anda Türkiye’den bir stadyuma dönüşen maçta tüm İtalyan taraftarlar da bu anları telefonlarıyla ölümsüz hale getirdi.

Maçın 58’inci dakikasında oyuna giren Merih, maç sonu soluğu Türk taraftarların yanında aldı. Merih maç sonunda tüm taraftarların saha kenarına çağırdı ve hepsiyle birer birer hatıra fotoğrafı çektirdi. Maç sonunda yine pankartları ve bayraklarını açan Türk taraftarlar, İtalyan Ligi’nin yayıncısı tarafından da canlı olarak tüm dünyaya gösterildi. Merih de maç sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Binlerce kilometre yol gelerek soğuk havada içimi ısıtan herkese çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.



#Merih Demiral
#Atalanta
#Serie A
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Merih Demiral'a sevgi seli
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