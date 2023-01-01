Türkiye’den bu maç için seyahat eden 60’a yakın Türk taraftar, maç öncesinde yerlerini alarak Merih Demiral’a destek verdiler. Devre arasında Türk bayrakları ve Merih’e adanmış bir pankart da açan taraftarlar pankartta, “Türk Duvarı" ifadesine ve Türk Bayrağı’na yer verdiler. Bir anda Türkiye’den bir stadyuma dönüşen maçta tüm İtalyan taraftarlar da bu anları telefonlarıyla ölümsüz hale getirdi.