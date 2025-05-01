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Athletic Bilbao - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Athletic Bilbao - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

15:481/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Athletic Bilbao evinde Manchester United’ı konuk ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Athletic Bilbao evinde Manchester United’ı konuk ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Athletic Bilbao evinde Manchester United’ı konuk edecek. Nefes kesecek maç bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Norveç hakem Espen Eskas yönetecek. 2 takım Avrupa’da 5. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda Bilbao rakibine 3 kez galip gelirken United rakibine karşı 1 kez galip gelebildi. Peki, Athletic Bilbao - Manchester United hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte Athletic Bilbao - Manchester United canlı izleme ekranı…

Avrupa Ligi’nde yarı final heyecanı bu akşam başlıyor. Manchester United ilk maçta deplasmanda Athletic Bilbao’ya konuk olacak. Maç bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Peki, Athletic Bilbao - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Athletic Bilbao - Manchester United canlı izleme linki…

ATHLETİC BİLBAO - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao - Manchester United maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma
TRT 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ATHLETİC BİLBAO - MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE

Athletic Bilbao - Manchester United maçını canlı izlemek için

ATHLETİC BİLBAO - MANCHESTER UNİTED CANLI SKOR

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