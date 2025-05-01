Avrupa Ligi’nde yarı final heyecanı bu akşam başlıyor. Manchester United ilk maçta deplasmanda Athletic Bilbao’ya konuk olacak. Maç bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Peki, Athletic Bilbao - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Athletic Bilbao - Manchester United canlı izleme linki…