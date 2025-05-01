Fenerbahçe büyük oynuyor: Tadic’in yerine PSG’den kanat!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gündemine PSG’nin yıldızını aldı. Tadic ile sezon sonunda yolları ayıracak olan sarı-lacivertliler kanatta yaşadığı sıkıntıları kökten çözecek bir ismi gündeme aldı. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe, yeni sezonda kanat bölgesine yeni bir takviye yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Yönetim, sezon içerisinde Jose Mourinho ile yaşadığı polemik sebebiyle Allan-Saint Maximin’le yola devam etmek istemiyor.
Fenerbahçe, bu doğrultuda Paris Saint-Germain forması giyen Kang-in Lee'yi gündemine aldı.
PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ın geleceği için Fransız ekibiyle temaslarda bulunan Fenerbahçe, bu görüşmelerde Güney Koreli Kang-in Lee için de girişimlerde bulunmayı planlıyor.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun PSG ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
PSG'de bu sezon 43 maçta süre bulan Kang-in Lee, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.