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Spor

Atiba Hutchinson emekli olacak

2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş’a veda eden 40 yaşındaki futbolcu Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı’nın, ABD ile oynayacağı mücadelenin ardından sonra emekli olacağını duyurdu.

14:48 . 18/06/2023 Pazar
IHA
Atiba Hutchinson

Atiba Hutchinson

Beşiktaş’ın formasını 2013 yılından bu yana giyen ve önceki günlerde siyah-beyazlılara veda eden deneyimli futbolcu Atiba Hutchinson, Kanada’nın ABD ile oynayacağı maçtan sonra emekli olacağını açıkladı.


Atiba sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güzel ülkemi 20 yıl temsil ettikten sonra artık kramponlarımı asma vaktim geldi. Her şey için teşekkürler Kanada" ifadelerini kullandı.


Kanada Milli Takımı formasını 103 kez giyen tecrübeli oyuncu, 9 da gol kaydetti.


#Atiba Hutchinson
#Beşiktaş
#Kanada
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