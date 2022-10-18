Attila Szalai: "İyi bir performans ortaya koyduk"

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Fenerbahçe'nin stoperi Szalai, “3 puandan dolayı mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. İyi bir performans ortaya koyduk ve önemli bir galibiyetti. Kalemizde gol görmedik ve rakip kaleye 3 gol atmasını bildik. Önümüzde bir toparlanma süreci olacak ve sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.

Atilla Szalai: "Yoğun bir fikstürden geçiyoruz"

Bir futbolcu olarak sürekli sahada olduğu için mutlu olduğunu kaydeden Szalai, “Bu periyotta toparlanma çok önemli. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz, Süper Lig'de oynuyoruz ve Avrupa Ligi’nde de maçlara çıkıyoruz. Üç günde bir maç oynuyoruz. Ben mutluyum ve kendimi iyi hissediyorum” diye konuştu.

REKLAM

Szalai, cumartesi günü oynayacakları Başakşehir maçına da en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Jorge Jesus: "Yoğun maç takvimi benim için problem değil. Benim metodum zaten yoğun çalışmak" pic.twitter.com/SiQg7KDgt3 — SPOR (@yenisafakspor) October 17, 2022

SPOR Galatasaray'da yıldız çok gol yok