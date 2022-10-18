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Attila Szalai: "İyi bir performans ortaya koyduk"

Süper Lig’in 10. haftasında Eryaman Stadyumu’nda MKE Ankaragücü’nü 3-0 mağlup eden Fenerbahçe’de savunma oyuncusu Attila Szalai, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Bartın’da meydana gelen maden ocağı patlaması nedeniyle Türk halkına baş sağlığı dileyerek sözlerine başladı. Açıklamaların devamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi DHA
Atila Szalai Ankaragücü maçından sonra neler söyledi?
Atila Szalai

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Fenerbahçe'nin stoperi Szalai, “3 puandan dolayı mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. İyi bir performans ortaya koyduk ve önemli bir galibiyetti. Kalemizde gol görmedik ve rakip kaleye 3 gol atmasını bildik. Önümüzde bir toparlanma süreci olacak ve sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.

Atilla Szalai: "Yoğun bir fikstürden geçiyoruz"

Bir futbolcu olarak sürekli sahada olduğu için mutlu olduğunu kaydeden Szalai, “Bu periyotta toparlanma çok önemli. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz, Süper Lig'de oynuyoruz ve Avrupa Ligi’nde de maçlara çıkıyoruz. Üç günde bir maç oynuyoruz. Ben mutluyum ve kendimi iyi hissediyorum” diye konuştu.

  • Szalai, cumartesi günü oynayacakları Başakşehir maçına da en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

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