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Spor Atletico Madrid, Inter, Juventus ve Milan Avrupa Süper Ligde olmayacak
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Atletico Madrid, Inter, Juventus ve Milan Avrupa Süper Lig'de olmayacak

İtalyan ekipleri Juventus, Inter ve Milan ile İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid, Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Atletico Madrid, Inter, Juventus ve Milan Avrupa Süper Ligde olmayacak
Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir girişim başlattıklarını duyurmuştu.

Kurulan bu proje sonrasında gelen tepkiler üzerine birçok kulüp geri adım attı. Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham ve Chelsea'nin girişimden çıktığını duyurmasının ardından kalan takımlarda bir bir ayrılmaya başladı.

Juventus, Milan, Inter ve Atletico Madrid çekildi

İtalya Ligi ekiplerinden Juventus, Milan ve Inter ile İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid de, Avrupa Süper Ligi'nden çekildiklerini açıkladı.

"Teşekkür ettiler"

Madrid'ten yapılan açıklamada, gelen tepkileri değerlendirdikleri ve bu kararı aldıkları kaydedildi. Resmi siteden yapılan paylaşımda, "Bu Çarşamba sabahı toplanan Atlético de Madrid Yönetim Kurulu, Süper Lig'e ve kurucu kulüplerin geri kalanına projeden ayrılma kararını bildirdi. Simeone ve futbolcular, alınan karardan ötürü kulübe teşekkürlerini ilettiler" ifadeleri kullandı.

"Taraftarlarımız bizim için önemli"

Inter'den yapılan duyuruda ise, "Kulübümüz, artık Süper Lig projesinin bir parçası değildir. Taraftarlara her zaman en iyi futbol deneyimini yaşatmak için kararlıyız; yenilik ve kapsayıcılık, kuruluşumuzdan bu yana DNA'mızın bir parçası olmuştur" ifadelerine yer verildi.

"Mümkün değil"

Juventus, Avrupa Süper Ligi'nin bu şartlar altında gerçekleşmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Yapılan duyuruda, gelecek yıllarda kulübe bir değer oluşturmak için çalışmalara devam edileceği kaydedildi.

Avrupa Süper Lig'i geri adım atmak istemiyor
SPOR
Avrupa Süper Lig'i geri adım atmak istemiyor

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