Spor Atletik teste giren hakemlerden ikisinin lifi koptu
FUTBOL FUTBOL

Atletik teste giren hakemlerden ikisinin lifi koptu

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına bir gün kaldı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de görev verilecek olan hakemlerden ikisi atletik testlerde sakatlandı. Lifleri kopan hakemlerin tedavilerine başlandığı ve uzun bir süre maç alamayacakları öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Atletik teste giren hakemlerden ikisinin lifi koptu
Lifleri kopan hakemlerin tedavilerine başlandığı belirtildi.

Süper Lig öncesi atletik testlere sokulan hakemler zor anlar yaşadı. Fiziksel testler esnasında iki Süper Lig hakeminin liflerinin koptuğu belirtildi.

Uzun süre maç alamayacaklar

Testler esnasında sakatlanan hakemlerin tedavisine başlandığı öğrenildi. Sakatlanan hakemlerin uzun bir süre maç alamayacağı aktarıldı.

İsimleri kısa süre içinde açıklanacak

Ligin ilk haftasında açıklanacak olan listede olmayacak hakemlerin isminin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

  • Hatırlanacağı üzere TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin göreve gelmesinin ardından hakemlerin atletik testlerine büyük önem verileceğinin altı çizilmişti.

Süper Lig'in resmi sosyal medya hesapları açılıyor: Ticari araç olarak kullanılacak
SPOR
Süper Lig'in resmi sosyal medya hesapları açılıyor: Ticari araç olarak kullanılacak
Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

Milyonlarcası aynı anda ortaya çıktı: Tüm köyün kâbûsu oldu.
Teslim süresi48 aya çıkarıldı

Teslim süresi
48 aya çıkarıldı

​Ön ödemeli konut satışlarına yönelik yeni adım.
Ateşle oynayanınsonu iyi olmaz

Ateşle oynayanın
sonu iyi olmaz

Tayvan ziyareti sonrası ​Çin'den ABD'ye uyarı.

​Süper Lig'de görev verilecek olan hakemlerden ikisi atletik testlerde sakatlandı.

​Beklenen oldu ve Çin ordusu bu sabah harekete geçti.

​Bu sezon oynanmaya başlayacak Rezerv Lig'in detayları ortaya çıkmaya başladı.

​Yasaya çok sert tepki geldi.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ​ÖSYM'nin yeni başkanı oldu.

​Maskesiz hasta yakını hastaneyi birbirine kattı.

​ABD, Pençe-Kilit Operasyonu'ndan önce PKK'ya haber uçurdu.

Öldürüp saatlerce evin yakınında beklemiş.

​Yakıt alırken ateşlenen çakmak faciaya yol açıyordu

​Kış aylarındaki fiyat artışlarının önüne geçilecek.

​Velilerin gözü kulağı UKOME toplantısında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.