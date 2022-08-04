Atletik teste giren hakemlerden ikisinin lifi koptu

Süper Lig öncesi atletik testlere sokulan hakemler zor anlar yaşadı. Fiziksel testler esnasında iki Süper Lig hakeminin liflerinin koptuğu belirtildi.
Uzun süre maç alamayacaklar
Testler esnasında sakatlanan hakemlerin tedavisine başlandığı öğrenildi. Sakatlanan hakemlerin uzun bir süre maç alamayacağı aktarıldı.
İsimleri kısa süre içinde açıklanacak
Ligin ilk haftasında açıklanacak olan listede olmayacak hakemlerin isminin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
- Hatırlanacağı üzere TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin göreve gelmesinin ardından hakemlerin atletik testlerine büyük önem verileceğinin altı çizilmişti.