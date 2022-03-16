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Aubameyang: Galatasaray'a karşı İstanbul'da oynamak çok özel olacak

Barcelona'nın Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın Galatasaray ile oynayacakları rövanş maçına iyi motive olduklarını istediklerini söyledi. Yıldız forvet, sarı kırmızılılarda çok saygı duyduğu bir futbolcuyu da basın toplantısında açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Aubameyang: Galatasaraya karşı İstanbulda oynamak çok özel olacak
Pierre-Emerick Aubameyang basın toplantısında konuştu.

Aubameyang, karşılaşmanın yapılacağı Nef Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Maça iyi hazırlandıklarını kaydeden Aubameyang, "İlk maçta defansif olarak iyi bir Galatasaray vardı. Sahada ne yapabileceğimizi iyi biliyoruz. Çok istekliyiz. Yarınki maç için motive olmuş durumdayız. Bir Avrupa kupası maçı ve oldukça önem veriyoruz. Kazanmak için geldik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da saygı duyduğu ismi açıkladı

Kendilerini zorlu bir atmosferin beklediğini vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Galatasaray'ın stadında oynamak her zaman özel. Çok iyi atmosfer oluyor ve yine öyle olacaktır. En önemlisi bizim nasıl oynayacağımız. Galatasaray formda bir dönem geçiriyor. Ritim tutturup onları yenmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Daha hızlı ve tempolu oynayarak savunmalarını aşmaya çalışacağız. Bafetimbi Gomis'i de tanıyorum. Ona çok saygı duyuyorum. Hem insan hem de forvet olarak iyi biri olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Arsenal'deki günler geride kaldı"

Barcelona'ya geldikten sonra aşama katettiğini aktaran Aubameyang, "Burada oldukça mutluyum. Arkadaşlarım çok yetenekli ve bana çok yardımcı oldular. Adaptasyon sürecini çok hızlı atlattım. Arsenal'dakinden daha iyi performans gösterebileceğimi düşünüyorum. İdmanlarda çok sıkı çalışıyoruz. Zaman geçtikçe beklenen seviyeye ulaşacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Bireysel ve takım olarak her şeyin istedikleri gibi gittiğini belirten Gabonlu oyuncu, "Xavi yapabileceklerimi biliyordu. Birlikte çok çalıştık. Dar alanlardan topla çıkma ve baskıdan kurtulma üzerine çalıştık. Barcelona'ya geldiğimden beri 6 gol attım, çok mutluyum. Adaptasyon sürecini bu kadar hızlı atlatmayı beklemiyordum. Burada ileri uçta oynuyorum ama sol tarafta da iyi hissettiğim zamanlar oldu. Nerede verimli olacaksam orada oynarım, bu benim için sorun değil. Takıma katkıda bulunmak istiyorum." yorumunu yaptı.

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