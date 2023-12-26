Avcı Fırtına'yı ilk 3'e taşıdı

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun 9. haftasında göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı ile çıktığı 9 maçta 1 kez yenilirken, 5 galibiyet ve 3 de beraberlik aldı. Bordo-mavililer, bu periyotta hanesine 18 puan yazdırırken, maç başına 2 puan ortalaması yakaladı. Fırtına, sezonun en iyi derecesini de deneyimli teknik adam ile yakaladı.





Geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve getirilen Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile bu sezona da başlayan Trabzonspor, 8 haftalık dönemde 13'üncülük ile 5'incilik arasında dereceler elde ederken, Abdullah Avcı ile birlikte şu anda hanesine yazdırdığı 30 puanla 3. sırada yer alıyor.

















En iyi puan ortalaması





Teknik direktör Abdullah Avcı, başkan Ertuğrul Doğan dönemindeki çalıştırıcılar içinde en yüksek puan ortalaması yakalayan isim oldu. Bjelica ile 1.5 puan ortalaması elde eden Trabzonspor, Avcı ile 2 puan ortalaması yakaladı. Orhan Ak ile 1.5, İhsan Derelioğlu ile 2 maçta 0.5 puan ortalaması elde edilmişti.











