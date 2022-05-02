Avrupa basını Trabzonspor'u konuşuyor: 'İstanbul'un hakimiyetini kırdı'

Trabzonspor’un şampiyonluğu Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Alman, İtalyan ve İspanyol basınında bordo-mavililerin tarihi zaferine geniş yer verildi.

"Fenerbahçe’nin önünde şampiyonluğunu ilan ederek Türkiye şampiyonu oldu"

Almanya’dan Kicker, “Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe’nin önünde şampiyonluğunu ilan ederek Türkiye şampiyonu oldu” ifadelerine yer verildi. Haberde “Teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımı Süper Lig’de en uzun süre en iyi hücum ve savunmaya sahip takım oldu. Avcı’nın takımında Marek Hamsik ve Anastasios Bakasetas da önemli roller oynadı. Trabzonspor, sürekli olarak iyi sonuçlar alarak ligde arayı açtı” denildi.

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"İstanbul’un hakimiyetini kırdı"

İspanyol Marca da Trabzonspor’un şampiyonluğuna geniş yer ayırarak, “Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavililer, İstanbul’un hakimiyetini kırdı” ifadelerini kullandı.

İtalya'dan yolu geçenler

İtalyan Calciomercato ise İtalya Serie A’da daha önce forma giymiş yıldızlar Hamsik ve Gervinho’nun Trabzonspor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşadığına dikkat çekti. Haberde “Gervinho ve Hamsik’e ek olarak, eski Bolognalı Denswil, eski Fiorentinalı Hugo, eski Romalı Peres ve gol krallığında zirveyi kovalayan eski Atalanta ve Parmalı Cornelius da Trabzonspor’da başarılı bir sezon geçirdi” denildi.

SPOR Abdullah Avcı ile dipten zirveye