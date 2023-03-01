Avrupa devinin yıldızları depremzedeler için para topladı

Fenerbahçe'ye 28 Temmuz 2017 yılında transfer olan ve gösterdiği performansın ardından 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'nin yolunu tutan Eljif Elmas, Türkiye'yi unutmadı. Yıldız futbolcu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası TFF'nin yardım için düzenlediği Omuz Omuza kampanyasına katıldı.