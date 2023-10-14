Avrupa İsmail Yüksek'e hayran kaldı

Millilerin Hırvatistan karşısındaki oyunu büyük beğeni topladı. Görevi bırakan teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki son 2 maçında D Grubu'nda Ermenistan'la berabere kalan ardından Japonya ile yapılan hazırlık maçında sahadan 4-2 mağlup ayrılan ay-yıldızlıların, yeni teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde önceki akşam sahada gösterdiği değişim dikkat çekti.





Kırmızı-beyazlı formayla sahaya çıkan bütün isimler yüzde 100'lerini sahaya koydu. Stoperde yer alan Samet Akaydın ilk kez milli formayı giyerken yerinde müdahaleleriyle öne çıktı. Sol bekte görev alan Cenk Özkacar, kendi koridorunu lokomotif gibi kullandı. Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürloğlu, Salih Özcan, golü atan Barış Alper gibi isimler mücadele güçleri ve takıma katkılarıyla öne çıktı.

A Millilerin Hırvatistan karşısındaki 11'i





Hırvat orta sahasını geride bıraktı





Bütün bu isimlerin yanında bir futbolcumuz vardı ki orta sahada adeta bir dinamo gibi çalıştı. Son dönemin yükselişte olan isimlerinden İsmail Yüksek, sergilediği performansla parmak ısırtırken, özellikle Avrupa basınında en çok dikkat çeken isimlerin başında geldi.





A Milli Takım'ın galibiyetinde önemli rol oynayan İsmail Yüksek, Opus Arena'da sıra dışı istatistiklere imza attı. 71 kez topla buluşan İsmail, 44 pasın 39'unda başarı sağladı. Yüzde 89 pas isabetiyle oynayan milli oyuncu, 1 kez kilit pas gerçekleştirdi. İsmail maçı 7 top kapma ile tamamlayan Hırvatistan Milli Takımı'm bu alanda tek başına geride bıraktı. Genç ön libero, 25 ikili mücadeleden 16'sını kazandı. İsmail Yüksek bu özelliğiyle ev sahibi takımın orta sahasındaki 3 yıldız ismi Modric, Brozovic ve Kovacic'i geçti. Bu 3 isim toplamda 13 ikili mücadele kazandı.





Premier Lig vurgusu





Uluslararası medya da milli oyuncunun performansına kayıtsız kalmadı. İngiliz Sky Sport'ta maçı anlatan Dave Kingston, "İsmail Yüksek ne zaman Premier Lig'e gelecek merak ediyorum. Tek başına Hırvatistan orta sahasını yok etti. Hırvatlar, rüyalarında 16 numaralı kırmızı beyaz forma görecekler" dedi.















