Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları başlıyor

UEFA tarafından ilk kez 2021-2022 sezonunda uygulamaya konulan Konferans Ligi’nde play-off turu rövanş karşılaşmaları yarın akşam oynanacak. 17 Şubat tarihinde oynanan ilk maçların ardından yarınki karşılaşmalar sonrası tur atlayan 8 takım belli olacak.
Fenerbahçe tur peşinde
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Çekya ekibi Slavia Prag’a konuk olacak. Sarı-lacivertliler ilk maçta sahasında 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe’nin turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor.
Sarı-lacivertlilerin bir farklı skorla kazanması halinde maç uzatmalara gidecek. Müsabakanın beraberlik ya da Slavia Prag lehine sonuçlanması durumunda Fenerbahçe turnuvaya veda edecek. Zorlu maçta İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.Play-off rövanş maçlarının programı şöyle:
- 20.45 Karabağ - Marsilya (1-3)
- 20.45 Maccabi Tel Aviv - PSV Eindhoven (0-1)
- 20.45 Randers - Leicester City (1-4)
- 20.45 Bodo/Glimt - Celtic (3-1)
- 20.45 Partizan - Sparta Prag (1-0)
- 23.00 Slavia Prag - Fenerbahçe (3-2)
- 23.00 PAOK - Midtjylland (0-1)
- 23.00 Vitesse - Rapid Wien (1-2)