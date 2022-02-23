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Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları başlıyor

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu rövanş maçlarında yarın akşam 8 karşılaşma oynanacak.

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Haber Merkezi İHA
Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları başlıyor
UEFA Konferans Ligi

UEFA tarafından ilk kez 2021-2022 sezonunda uygulamaya konulan Konferans Ligi’nde play-off turu rövanş karşılaşmaları yarın akşam oynanacak. 17 Şubat tarihinde oynanan ilk maçların ardından yarınki karşılaşmalar sonrası tur atlayan 8 takım belli olacak.


Fenerbahçe tur peşinde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Çekya ekibi Slavia Prag’a konuk olacak. Sarı-lacivertliler ilk maçta sahasında 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe’nin turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor.

Sarı-lacivertlilerin bir farklı skorla kazanması halinde maç uzatmalara gidecek. Müsabakanın beraberlik ya da Slavia Prag lehine sonuçlanması durumunda Fenerbahçe turnuvaya veda edecek. Zorlu maçta İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

Play-off rövanş maçlarının programı şöyle:
  • 20.45 Karabağ - Marsilya (1-3)
  • 20.45 Maccabi Tel Aviv - PSV Eindhoven (0-1)
  • 20.45 Randers - Leicester City (1-4)
  • 20.45 Bodo/Glimt - Celtic (3-1)
  • 20.45 Partizan - Sparta Prag (1-0)
  • 23.00 Slavia Prag - Fenerbahçe (3-2)
  • 23.00 PAOK - Midtjylland (0-1)
  • 23.00 Vitesse - Rapid Wien (1-2)

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