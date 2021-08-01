Spor Avrupa kupalarında play-off kuraları yarın çekilecek
FUTBOL FUTBOL

Avrupa kupalarında play-off kuraları yarın çekilecek

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve turu geçmesi halinde Galatasaray ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamaları durumunda Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor'un play-off'lardaki muhtemel rakipleri yarın belli olacak.

Haber Merkezi AA
Avrupa kupalarında play-off kuraları yarın çekilecek
Kura çekimi yarın yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belli olacak. Beşiktaş'ın doğrudan gruplarda yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcisinin bulunmadığı play-off kura çekimi, TSİ 13.00'te başlayacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilir

Fenerbahçe'nin bu turdan dahil olduğu, Galatasaray'ın ise 3. eleme turunda İskoçya ekibi St. Johnstone'u geçmesi halinde muhtemel rakibinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi play-off kurası, TSİ 14.00'te çekilecek. UEFA'nın aldığı karar gereği aynı ülke takımları, bu turda karşılaşabilecek. Sarı-kırmızılı ekibin İskoçya temsilcisini elemesi halinde turnuvaya play-off turundan katılacak Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

Trabzonspor ve Sivasspor'un olası rakipleri belli olacak

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Üçüncü eleme turunda Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak Trabzonspor ve Gürcistan'ın Dinamo Batum takımıyla mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. Avrupa Ligi 3. eleme turunu geçememesi durumunda yoluna Avrupa Konferans Ligi play-off'larında devam edecek Galatasaray'ın olası rakibi de belirlenecek.

  • Play-off turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 17-18 ve 24-25 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde ise 19 ve 26 Ağustos'ta oynanacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA elemelerinde karşılaşabilir
SPOR
Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA elemelerinde karşılaşabilir


Abone Ol Google News
Bin lira ile başladı

Bin lira ile başladı

Türkiye genelinden sipariş alıyor.
İkinci kez sel vurdu

İkinci kez sel vurdu

Bazı evler sel nedeniyle hasar gördü.
Orman yangınlarını PKKya bağlı Ateşin Çocukları üstlendi

​Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Nöbetçiler fark edince kaçtılar.

Yedi PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yarı finalde Kübalı Lopez'e yenilen Rıza Kayaalp, bronz madalya mücadelesi verecek.

'Bana eziyet ettiler'

'Bana eziyet ettiler'

Boyunduruk takıp araç çektirdiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.