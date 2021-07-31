Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA elemelerinde karşılaşabilir

UEFA Avrupa Ligi play-off kuraları pazartesi günü çekilecek. Kuraya 20 takım katılacak. Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinden elenen 6 takım ile 6 takım da bu turdan itibaren kuraya katılacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin kurulmasının ardından Avrupa Ligi 32 takımlı grup maçlarına sahne olacak. Bunun için de play-off’larla birlikte son elemelerde bazı köklü değişikliklere gidildi.
- Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilir
- Şampiyonlar Ligi’nden elenen takımlar birbirleriyle eşleşebilecek. Aynı ülke takımları birbirine rakip olabilecek. Buna göre, UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray, St. Johnstone’ı geçmesi halinde, Play-Off Turu’nda Fenerbahçe ile eşleşebilecek. Avrupa Ligi play-off maçlarının ilki 19 Ağustos, rövanşlar 26 Ağustos’ta oynanacak.
Günün antrenmanı ✅ pic.twitter.com/2HVl1sgMXT
Günün antrenmanı ✅ pic.twitter.com/2HVl1sgMXT— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 30, 2021
📸 Bugünkü idmanımızdan kareler 💪 pic.twitter.com/LWR9vEbdJ0
📸 Bugünkü idmanımızdan kareler 💪 pic.twitter.com/LWR9vEbdJ0— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 29, 2021