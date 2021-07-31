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Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA elemelerinde karşılaşabilir

UEFA, Avrupa Ligi eşleşmelerinde kural değişikliğine gitti. Buna göre aynı ülkeden iki takım eşleşebilecek. Türkiye’yi temsil eden Galatasaray ile Fenerbahçe rakip olabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA elemelerinde karşılaşabilir
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadıkları karşılaşmadan bir kare

UEFA Avrupa Ligi play-off kuraları pazartesi günü çekilecek. Kuraya 20 takım katılacak. Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinden elenen 6 takım ile 6 takım da bu turdan itibaren kuraya katılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin kurulmasının ardından Avrupa Ligi 32 takımlı grup maçlarına sahne olacak. Bunun için de play-off’larla birlikte son elemelerde bazı köklü değişikliklere gidildi.

  • Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilir
  • Şampiyonlar Ligi’nden elenen takımlar birbirleriyle eşleşebilecek. Aynı ülke takımları birbirine rakip olabilecek. Buna göre, UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray, St. Johnstone’ı geçmesi halinde, Play-Off Turu’nda Fenerbahçe ile eşleşebilecek. Avrupa Ligi play-off maçlarının ilki 19 Ağustos, rövanşlar 26 Ağustos’ta oynanacak.

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