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Spor

Avrupa Ligi finalini yönetecek isim belli oldu

Sevilla ve Roma arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek.

16:57 . 22/05/2023 Pazartesi
AA
Anthony Taylor, 2010 yılından bu yana Premier Lig'de hakemlik yapıyor.

Anthony Taylor, 2010 yılından bu yana Premier Lig'de hakemlik yapıyor.

Avrupa Ligi finalinde Anthony Taylor düdük çalacak.


UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Taylor'ın yardımcıları, Gary Baswick ve Adam Nunn olacak. Stuart Attwell'in video yardımcı hakem olarak görev alacağı mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Michael Oliver üstlenecek.


İspanya'nın Sevilla ile İtalya'nın Roma takımları arasındaki müsabaka, 31 Mayıs Çarşamba günü Puskas Arena'da oynanacak.


Anthony Taylor, 2020 yılında yine aynı statta Bayern Münih ile Sevilla arasında oynanan UEFA Süper Kupası finalini de yönetmişti.




#Avrupa Ligi
#Sevilla
#Roma
#Anthony Taylor
41 dakika önce
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